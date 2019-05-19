طبيب بريطاني طلب من امرأة خلع نقابها ينتظر مصيرا مجهولا

يفكر طبيب بريطاني في التخلي عن مهنته، عقب خضوعه لتحقيق في اتهامات "التمييز ضد امرأة مسلمة" طالبها بنزع نقابها.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، طالب الدكتور كيث وولفرسون، السيدة بنزع نقابها، لأنه لم يكن قادرا على سماعها وهي تشرح أعراض ابنتها المريضة.

وعقب أسبوع، تلقى وولفرسون رسالة من المجلس الطبي العام، لمطالبته بالخضوع للتحقيق بشأن "التمييز العنصري".

وقال وولفرسون عقب الخضوع للتحقيق: "بغض النظر عن النتيجة، أعتزم ترك وظيفتي".

وقالت "ديلي ميل" إن المرأة أخبرت الطبيب أنها لا تريد إزالة النقاب لأسباب دينية، لكن وولفرسون كان يصر على ذلك ورفض مواصلة الحوار ما لم تنفذ الطلب.

وأوضحت المرأة، في الشكوى، أن الطبيب كان وقحا ونظر إليها بطريقة سيئة، مشيرة إلى أنها شعرت بأنها ضحية تمييز عنصري.

وكشف متحدث باسم جمعية الأطباء في المملكة المتحدة "من الضروري احترام الرغبات الدينية لمرضانا وأقاربهم. ومع ذلك، فإن بعض الحالات تستلزم إزالة النقاب أو البرقع للتقييم والعلاج الطبي".