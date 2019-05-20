تريد أن تأكل... انزل تحت الماء

إذا أردت أن تأكل في منطقة لينديسنيس على الساحل الجنوبي للنرويج، فأنت تحتاج إلى النزول أسفل سطح البحر.

على الساحل الجنوبي للنرويج، يوجد مطعم "UNDER" أو "تحت" حيث قام بتصميمه الأخوان جاوت وستيج أوبوستاد، ويقول ستيج: "لم يكن أحد يتوقع أن يكون هناك مطعم تحت الماء هنا في الشمال… وبهذا المعنى، فهي معجزة".

Dinner under the sea in the underwater restaurant in Norway https://t.co/CsKdHq3qam pic.twitter.com/QZ8yIwChwA — N World (@NWorld18605596) May 17, 2019

ويبدو المطعم من الخارج كأنه صندوق أحذية خرساني غارق، ويظهر من الماء جزء صغير فقط، ويتميز بديكوره الداخلي الخشبي، هو الذي يدخل منه العملاء إلى المطعم، حيث يعلقون معاطفهم. وبعد ذلك، ينزلون سلماً طويلاً مصنوعاً من خشب البلوط، يقودهم إلى غرفة الطعام التي تحتوي على جدار واحد مصنوع بالكامل من الزجاج.

وعلى عكس المطاعم الأخرى تحت الماء، في لينديسنيس، توجد غرف الخدمات مثل المطبخ والمراحيض تحت الماء.

ويقول الأخوان إن جزءاً من دوافعهما لبناء هذا المطعم، كان إثارة الفضول بشأن الحياة البحرية.

ويقوم الطاهي الرئيس في المطعم، إليتسجارد كل أسبوع، بارتداء سروال الصيد المقاوم للماء، ويتجول في البحر لجمع الطحالب — وهي جزء مهم من قائمة الطعام، وقال إنه هو، وثمانية طهاة آخرين يشاركونه في المطبخ، يستمتعون بالطهي بكنوز البحر.

وتأتي القائمة المكونة من 18 صنفاً من الطعام، التي تبدأ بمقبلات حلوى البلطينوس، بسعر نحو 230 يورو (260 دولاراً) للفرد الواحد. لكن هذا لا يمنع العملاء من التدفق على المكان، الذي في نهاية أبريل، كان قد تم حجزه بالفعل حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول).