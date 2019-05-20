فتاة بدون ذراعين تقود طائرة بقدميها (فيديو+صور)

نشرت شبكة "CNN" تقريرا تتحدث فيه جيسيكا كوكس (36 عاما)، التي استطاعت أن تحقق حلمها بقيادة طائرة وهي من غير ذراعين، كما أنها حاصلة على الحزام الأسود في التايكوندو وشهادة سكوبا دايفر لممارسة رياضة الغطس.

وولدت كوكس في 2 فبراير 1983 في ولاية أريزونا الأمريكية، من دون ذراعين نتيجة لإصابتها بعيب خلقي نادر.

وبحسب "CNN"، فإن "كوكس تعلمت أن تقود طائرة مستعينة بقدميها فقط، والآن هي تلهم النساء في مجال الطيران في جميع أنحاء العالم".

ولفتت كوكس إلى أنها "تفعل بقدميها ما يفعله الطيارون الآخرون بأيديهم"، موضحة أن "ركوب الطائرات كان يرعبها سابقا، لكن رحلة واحدة صغيرة غيرت كل شيء".

Jessica Cox was born without both of her arms — but that didn’t stop her from becoming a pilot, diver, surfer and a black belt in Taekwondo.



“I’ve had role models and leaders … now it’s my responsibility to be the same for the next generation,” she says. pic.twitter.com/i1vBGhW1xo — CNN (@CNN) May 4, 2019

وتقول كوكس: "اصطحبني الطيار إلى مقدمة الطائرة وكانت فيها أدوات تحكم مزدوجة. أزال يديه عن أجهزة التحكم وتركني أقوم بالطيران. من المهم جداً مواجهة كل ما يخيفنا".

ولفتت "CNN" إلى أن كوكس بعد التخرج من جامعة أريزونا في العام 2005، بدأت التدرب لتصبح قائدة طائرة، لكن الأمر لم يكن سهلاً. كانت تحتاج إلى مدرب طيران خاص. والأهم من ذلك، كانت بحاجة إلى العثور على الطائرة المناسبة التي تتوافق مع قدراتها". وفي العام 2008، حصلت كوكس على رخصة في قيادة طائرة إيركوب (Ercoupe) الرياضية الخفيفة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية.

Jessica Cox, an American born without arms due to a rare birth defect became the world's first licensed armless pilot in 2008, at 27 years old. pic.twitter.com/7l4WF2K9P9 — Normal (@NormalBeings) May 9, 2019

وتؤكد كوكس أنها "لم تشعر يوما أنها مقيدة خلال نشأتها، ويعود فضل شجاعتها وقوتها إلى عائلتها"، مشيرة إلى أنها "عاشت طفولة طبيعية، والتحقت بمدرسة رسمية وكانت نشطة جدا في الأنشطة المدرسية مثل دروس الرقص والتايكوندو والسباحة وعرض الأزياء والكشافة".

ومع هذا، فقد حظيت كوكس باهتمام غير مرغوب به في بعض الأحيان بسبب اختلافها عن الآخرين. وعلى الرغم من أنها تعلمت كيفية استخدام ذراعين اصطناعيين، إلا أنها لم تحب هذا الشعور غير الطبيعي.