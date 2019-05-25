بعد هروبها منه لسنوات... بشرى تتحدث عن وقوعها ضحية "رامز في الشلال"

وكتبت في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أنها حاولت الهروب من مقالب رامز جلال خلال السنوات الماضية، إلا أنها وقعت ضحية "رامز في الشلال" هذا العام.

وشاركت بشرى صورة لها مع رامز جلال من البرنامج، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وكتبت "الذكرى الأليمة لمقابلة الوحش". وتابعت: "ما يقعش إلا الشاطر".

وكانت بشرى انهارت بعد تحرك المركب في المياه، خلال حلقة اليوم السبت من برنامج المقالب "رامز في الشلال".

وظلت بشرى تصرخ طوال ركوبها القارب، من شدة الخوف وقالت لرامز الذي كان جالسا بجوارها متخفيا: "أبوس إيدك نزلني".

ولم تتمالك بشرى نفسها، وأخذت تتقيأ أثناء وجودها على القارب بفعل دوار البحر، وذلك قبل أن تصاب برعب شديد عندما واجهت رامز جلال وهو متنكرا في صورة الغوريلا.

ووصف رامز جلال بشرى في بداية الحلقة بأنها "حوت السبابيب، أم 44 الفن، أخطبوط الشاشة".

وتدور فكرة برنامج "رامز في الشلال"، حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يزيد من فزعه وخوفه.