رصد باندا نادرة في إحدى غابات الصين (صورة)

سجلت كاميرا أوتوماتيكية مثبتة في غابة على ارتفاع حوالي 2000 متر فوق مستوى سطح البحر صورة لباندا تمشي عبر الغابة في أبريل/نيسان، كما يظهر في الصورة، ليس لديها بقع سوداء، وعيناها حمراء، "تشاينا مورنينغ بوست".

You are looking at the first-ever photo of a WHITE giant panda in the world. This #panda was spotted by a surveillance camera at a natural reserve in SW China's Sichuan in April. Scientists believe the color change is a result of albino and the panda is in good health. pic.twitter.com/KWBr4Fl6TD — People's Daily, China (@PDChina) May 25, 2019

وقال الباحث لي تشنغ من جامعة بكين: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد الباندا البيضاء الكبيرة بالكاميرا، مما يشير إلى حدوث طفرة جينية في أعداد كبيرة من الباندا". في رأيه، عمر الحيوان سنة أو سنتين. وجنس الدب غير معروف.

وأضاف العالم "الباندا تبدو قوية وتمشي بخطوات ثابتة، هذا يشير إلى أن طفرة جينية قد لا تجعل حياة الحيوان صعبة جدا". في الوقت نفسه، أشار إلى أن ميزات هذه الباندا تمنحها بعض الانزعاج، لأنها أكثر حساسية للشمس و أكثر مرئية في البيئة.

أعلنت إدارة المحمية، أنها ستقوم بتثبيت المزيد من الكاميرات من أجل مراقبة الباندا البيضاء بشكل أفضل ومعرفة ما إذا كانت قادرة على الإنجاب. وفقا للعالم، على الأغلب أن يولد شبل هذا لهذه الباندا أبيض وأسود. فالبرص هو سمة وراثية متنحية، لذلك ينقل الجين فقط في حال إن كان كلا الوالدين يحملونه.