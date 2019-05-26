محكمة مصرية ترفض دعوى مرتضى منصور ضد رامز جلال

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لوقف برنامج "رامز في الشلال".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برفض الدعوى، إن "انتفاء القرار الإداري جاء بناء على ما قدمه محامي mbc، من أن القناة هي شركة ومؤسسة طبقًا لقوانين المنطقة الحرة الإعلامية بدولة الإمارات، وتبث برامجها من الخارج عن طريق شراء ترددات من شركة النايل سات التي تحقق ملايين الدولارات من بيع تلك الترددات".

وأشارت المحكمة إلى الدفع بعدم خضوع قناة mbc لقوانين الهيئة الوطنية للإعلام في مصر ، بحسب موقع " في الفن ".

يذكر أن فكرة برنامج "رامز فى الشلال" للفنان رامز جلال، تقوم على تخفيه في زي غوريلا بين الأدغال، في شلالات إندونيسيا، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون أمواج الشلالات، قبل أن يواجهوا مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم رامز جلال في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا.