لسبب أثار دهشة الجميع... سيدة تطلي سيارتها بالكامل بروث الأبقار (صور)

لجأ أحد سكان مدينة أحمد آباد في الهند، إلى حيلة جديدة للحفاظ على برودة سيارته خلال فصل الصيف، بطلائها بالكامل بروث الأبقار.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور السيارة والتي تم التعليق عليها: "هذا أفضل استخدام لروث الأبقار رأيته في حياتي".

وأضاف أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "لمواجهة درجة الحرارة البالغة 45 درجة مئوية ولحماية السيارة من السخونة قامت السيدة سيجال شاه بتغطية سيارتها بروث الأبقار حتى تظل باردة".

وتسببت صور السيارة في إدهاش الكثيرين، حيث تساءل البعض عن مدى تبريد الروث للسيارة، وكيف يتعامل أصحابها مع الرائحة.

وأوضحت مالكة السيارة، أنها أصبحت باردة حتى بدون استخدام تكييف الهواء، وفقا لما جاء في تقارير.