أصعب عملية إنقاذ خلال "رامز في الشلال" ورد فعل استثنائي فور ظهور الغوريلا (فيديو)

وقع الممثل الكوميدي أحمد فتحي، ضحية جديدة لرامز جلال في حلقة جديدة من برنامج "رامز في الشلال".

وعانى طاقم عمل البرنامج في إنقاذ فتحي عقب سقوطه في النهر ورفعه على القارب، وهي العملية التي تمت بصعوبة.

تدور فكرة برنامج "رمز في الشلال" حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة.

وﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يزيد من فزعه وخوفه.

واستضاف رامز جلال في برنامجه "رامز في الشلال"، المطرب المصري مصطفى حجاج، ونجم نادي الزمالك المصري لكرة القدم، فرجاني ساسي، والممثلة المصرية، شيماء سيف، واللاعب المصري المعتزل، رضا عبد العال، والمطرب اللبناني، وائل جسار، والفنانة المصرية، فيفي عبده.