بالفيديو... "نكسة 67" ومايك تايسون ورامز جلال وبطل "حريم السلطان" في سباق أفلام عيد الفطر 2019

مع قرب نهاية شهر رمضان، بدأت شركات الإنتاج السينمائية، في الترويج لأفلامها المتنافسة على حصد أعلى إيرادات شباك التذاكر، خلال إجازة عيد الفطر، ذلك الموسم المهم الذي يحظى بإقبال كثيف على دور العرض السينمائية.

وموسم عيد الفطر السينمائي 2019، يشهد منافسة 5 أفلام عربية، تتميز بتنوع مضمونها الدرامي، ما بين الكوميديا و"الأكشن" المضاهي لمستوى أفلام هوليوود الأمريكية، والسرد التاريخي لأحداث مريرة عاشتها الدول العربية في ستينيات القرن الماضي، وجميعها من بطولة أسماء بارزة من نجوم الصف الأول.

"الممر"

يتناول الفيلم فترة ما قبل هزيمة 5 يونيو/ حزيران عام 1967، المعروفة إعلاميا بـ "نكسة 67"، والأحداث التي سبقتها، مرورا بالحالة النفسية التي مرت بها مصر على كافة الأصعدة.

والفيلم من بطولة أحمد عز وهند صبري وإياد نصار وأحمد رزق ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني ومحمد الشرنوبي، وهو سيناريو وحوار أمير طعيمة ومن إخراج شريف عرفة.

"حملة فرعون"

تنافس عائلة السبكي في سباق أفلام عيد الفطر 2019، بفيلم يعتمد على "الأكشن" الملئ بالمواصفات العالمية، ولذلك تم الاستعانة فيه بالملاكم العالمي مايك تايسون، وبالمخرج رؤوف عبد العزيز، الذي أثبت مهارته في ذلك اللون، من خلال مسلسل "فوق السحاب"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وتم تصوير جزء كبير من أحداثه بعدة دول أوروبية، منها روسيا وفرنسا.

ويشارك في بطولة الفيلم عمرو سعد ومحمود عبد المغني وروبي ومحمد لطفي، وهو قصة محمد السبكي وتأليف كريم حسن بشير، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

"كازابلانكا"

هو ثاني فيلم "أكشن" منافس في سباق أفلام عيد الفطر هذا العام، ويشهد على أول مشاركة للنجم التركي، خالد أرغنج، في السينما المصرية، والذي نال شهرة واسعة في العالم العربي من تجسيده لدور "السلطان سليمان" في المسلسل التركي "حريم السلطان".

ويلعب بطولة الفيلم، أمير كرارة وغادة عادل ولبلبة وباسل خياط وعمرو عبد الجليل ودلال عبد العزيز وإياد نصار ومحمود البزاوي، وهو من تأليف هشام هلال وإنتاج وليد منصور، ومن إخراج بيتر ميمي.

"سبع البرومبة"

دائما ما يستغل الفنان المصري، رامز جلال، النجاح الذي يحققه من وراء برنامجه للمقالب في شهر رمضان، لكي يعرض من بعده مباشرة فيلما من بطولته، ومن بعد برنامج "رامز في الشلال"، سيكون محبيه على موعد معه في الفيلم الكوميدي "سبع البرومبة".

ويجسد رامز جلال، ضمن أحداث الفيلم، شخصية "مهندس معمارى"، ينتحل شخصية ضابط شرطة، للوصول إلى الفتاة التى يحبها.

ويشارك رامز جلال بطولة الفيلم، جميلة عوض ومحمد عبد الرحمن وبيومي فؤاد ومحمد ثورت ومها أبو عوف، والفيلم من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

"محمد حسين"

يعود الممثل الكوميدي، محمد سعد، الشهير من تجسيد شخصية "اللمبي"، للمنافسة في عيد الفطر هذا العام، بفيلم يحمل اسم "محمد حسين"، والذي تدور أحداثه العمل حول سائق (محمد سعد) يعمل في أحد الفنادق الكبيرة، ويتورط مع رجال المافيا وتحدث مطاردات بينهما، ويتهم في قتل رسام كبير يعيش في فرنسا (سمير صبري)، ولديه العديد من المعارض الفنية.

ويشارك في بطولة الفيلم مي سليم وفريال يوسف ومحمد ثروت، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف عادل ومن ﺇﺧﺮاﺝ محمد علي، ويساعده كمخرج مساعد أول كريوس وديع.