خلف الكواليس... ردود أفعال أبطال مسلسل "صراع العروش" عندما علموا بنهايته (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعدد من نجوم مسلسل "صراع العروش" وردود فعلهم على بعض المشاهد واللقطات من الحلقة الأخيرة في المسلسل.

ظهر في المقاطع المصورة الممثل البريطاني إيمليا كاريك وكيت غارينغتون، الذين لعبوا دور داينيريس تارغرين وجون سنو في المسلسل.

An unprecedented look at the final season.



The Last Watch, the two-hour #GameofThrones documentary, premieres this Sunday at 9PM on @HBO. pic.twitter.com/zYuxXXriW8 — HBO Documentaries (@HBODocs) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وعندما علموا كيف ستنتهي القصة لتظهر على وجوههم ملامح الدهشة.

Kit and Emilia’s reaction at the last table read #GameOfThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/nGBHuHNrnf — Joe Weaver (@jorywea) ٢٧ مايو ٢٠١٩

ويظهر المقطع المصور لحظة معرفة غارينغتون بأنه سيتعين عليه قتل "أم التنانين" ليمسك برأسه دون أن يصدق ذلك.

THE CAST FINDING OUT ARYA IS THE ONE WHO KILLS THE NIGHT KING & THEY ALL CHEER FOR HER!❄️👏🏼👌🏼 #GamefThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/bIUDYC3Due — ✨JESSICA✨ (@Scavenger_Jess) ٢٧ مايو ٢٠١٩

يذكر بأن عريضة ضمت أكثر من مليون توقيع، طالبت بأن يكون هناك جزء آخر من المسلسل الشهير.