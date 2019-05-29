ميغان ماركل تتخلص من مربية طفلها

تمر دوقة ساسكس ميغان ماركل، بتجربة أمومة صعبة مع تصاعد المشكلات مع موظفي الأسرة المالكة، حيث اضطرت إحدى المربيات لترك العمل.

نقلت صحف بريطانية، أن ميغان ماركل لا تسمح لأحد بالاقتراب من ولدها، البالغ من العمر أسبوعين فقط، لأنها تحب السيطرة على كل شيء.

وقالت المصادر، أن المربيات غير قادرات على آداء واجباتهن ومساعدة الأم، وأضافت، أنها لا تسمح لهن بالاقتراب من آرتشي.

رغم أنه في بداية الأمر ذكرت مصادر أخرى، أن الأمير هاري وميغان لم يرغبوا في توظيف مربية.

وتدع ميغان والدتها بحمل ابنها لدقيقة واحدة فقط، ثم أنه عادت الوالدة إلى أمريكا بعدما بقيت مع ابنتها ثلاثة أشهر قبل الحمل لمساعدتها والوقوف بجانبها.

ويعتني هاري وميغان بخصوصية طفلهما بشكل كبير، حيث لا ينشرون معلومات وأية تفاصيل عنه إلا بعد دراية تامة.

والابن الأول للأمير هاري وميغان ماركل في المرتبة السابعة في سلسلة الخلافة للعرش، إذ سيكون الطفل وراء جده الأمير تشارلز، وعمه الأمير وليام، وأبناء عمه الثلاثة، وهم جورج وشارلوت والأمير لويس البالغ من العمر 5 أشهر، بالإضافة إلى والد الطفل نفسه الأمير هاري.