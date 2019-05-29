غدا... درجات الحرارة تسجل 45 في مدينة مصرية

تشهد العاصمة المصرية القاهرة، انخفاضا جديدا في درجات الحرارة، وذلك بعد يوم حار عاشته أمس.

وتنخفض درجات الحرارة بمعدل درجتين أو 3 درجات، حسب صحف مصرية محلية.

وتصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 39 درجة مئوية رغم هذا الانخفاض.

انخفاض نسبة الإنتاج المحلي بمقدار 15%، بالإضافة إلى مشكلات في المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة في #مصر. #تغير_المناخ #طوارئ_مناخيةhttps://t.co/8KTa1zOCI7 — Greenpeace غرينبيس (@GreenpeaceAR) May 29, 2019

وتصل درجات الحرارة في المدن المصرية إلى 43 في قنا، و44 في الأقصر و45 في أسوان.

وكان رئيس هيئة الأرصاد الجوية أحمد عبد العال قال في تصريحات سابقة أن تكرار نفس الموجة الحارة التي تعرضت لها مصر نهاية الأسبوع الماضي، ووصلت درجة الحرارة فيها للذروة وسجلت 49 درجة، لن تحدث إلا مرة واحدة في هذا العام.