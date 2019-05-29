9 أشياء إن فعلتها سيتم طردك من الطائرة

نسمع الكثير من الأخبار اليومية عن قيام بعض شركات الطيران بطرد أحد الركاب من متن طائراتها لسبب يمكن أن يبدو للوهلة الأولى طبيعيا جدا، ولا يستدعي أن يقوم طاقم الطائرة باستدعاء أمن المطار وطرد الراكب.

هنا سوف نعرض عليك 9 أشياء إن قمت بها داخل الطائرة، فإنك سوف تعرض نفسك لخطر الطرد.

ارتداء ملابس فاضحة. صدق أو لا تصدق، ولكن في حال ارتدى الشخص ملابس فاضحة فيمكن لشركات الطيران أن تمنعك من دخول الطائرة، حيث قامت شركة "يونايتد" في العام الماضي بطرد فتيات مراهقات أردن الدخول إلى الطائرة بملابسهن الداخلية فقط.

© Sputnik . Maksim Blinov 10 أشياء تحلم مضيفات الطيران بأن تتوقف عن فعلها أثناء الرحلة

. أول شيء يمكن للشخص القيام به هو خلع الحذاء في حال كانت الرحلة طويلة، وهنا احرص على أن لا تكون رائحة القدمين كريهة لحد كبير، وارتدي الحذاء عندما تريد الذهاب إلى الحمام أو التجول داخل الطائرة، ولكن لا تذهب أبدا حافي القدمين، فيمكن لبعض الشركات أن تطردك من الطائرة.

القدوم إلى الرحلة بصحة سيئة. في حال لاحظت مضيفات الطيران أنك لست على مايرام وأصابك الدوار وبدأت بالتقيؤ، وكنت تعاني من ارتفاع من درجة الحرارة، يمكن أن يتم طردك من الطائرة.

تخرج منك رائحة كريهة. سواء كان السبب حالتك الصحية أو مشاكل في المعدة أو إن كنت تحمل شيئا ذو رائحة كريهة في أمتعتك الشخصية (لم يت ملاحظة ذلك قبل الصعود إلى الطائرة) فيمكن أن يتم أيضا طردك من الطائرة.

الدخول إلى الطائرة في حالة سكر. لدى شركات الطيران الحق في عدم إدخال الأشخاص إلى متن الطائرة في حال كانوا في حالة سكر.

تتمتع بوزن زائد بشكل كبير. بالطبع لن تقوم مضيفات الطيران بالطلب منك أن تقف على الميزان، ولكن في قواعد شركة "دلتا" للطيران يوجد بند يقول " إذا لم تتمكن من الجلوس على الكرسي ومثبت حزام الأمان، فيمكن أن يتم طرد الراكب من الطائرة". وفي أغلب الأحيان يضطر هؤلاء الأشخاص إلى شراء مقعدين متجاورين.

محاولة تعطيل الطائرة. في حال لاحظ طاقم الطائرة أنك تقوم بمحاولة لتعطيل الطائرة أو بأشياء تخرجها عن الخدمة، سوف يتم طردك بشكل مباشر من الطائرة.

محاولة الاعتداء وإتلاف أغراض الركاب الآخرين. سيتم طردك من الطائرة في حال قمت باتلاف أمتعة وممتلكات الركاب الآخرين. لذلك لا تتعجل في دفع الأشخاص في المقصورة بحثا عن مكان لحقيبتك اليدوية.

التصرف بشكل غير لائق. تشير قواعد شركات الطيران إلى أنها يمكن أن تطرد الراكب من الطائرة في حال "تصرف بطريقة غير لائقة وغير محترمة مع الركاب الآخرين، وكان سببا في إزعاج وإهانة الآخرين".