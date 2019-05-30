"النملة الرصاصة"...تعرف على أخطر 5 أنواع من الحشرات في العالم (فيديو)

يعيش على وجه الكرة الأرضية الملايين من أنواع الحشرات، التي تتنوع ما بين الضارة وغير الضارة، ويميل الإنسان عادة إلى تجاهلها، إلا في حالات اقترابها منه.

ينتشر عدد من الحشرات التي تتميز بأنها خطيرة والتي يمكن أن تتسبب لدغاتها ولسعاتها بالموت، وهذه قائمة بأخطر 5 أنواع من الحشرات:

ذبابة "تسي تسي"

مثلها مثل كل أنواع الذباب فإنها تقوم بامتصاص الدم، مستخدمة تسنن يشبه المنشار الذي يقطع الجلد البشري ليصل إلى الدم.

ويتسبب هذا النوع من البعوض بالإصابة بمرض النوم، بالإضافة لقدرتها على نقل الأمراض.

النملة الرصاصة

تعتبر أكبر أنواع النمل في العالم وتمتاز بلدغتها السامة والقوية في الوقت الذي يمكن أن يزيد طولها عن 2.5 سنتيمتر، ولها شعر بني محمر.

وسميت بـ"الرصاصة" من الألم الشديد التي تسببه لدغتها المؤلمة المليئة بالسم، والتي يصل تأثيرها لمدىة تتراوح ما بين 12 إلى 24 ساعة.

حريش الأمازون العملاق

يعتبر هذا النوع من الحشرات من أكبر أنواع الحريش ويصل طوله إلى 35 سنتيمترا، ويوجد بشكل كبير في أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي.

ويمتاز بعدوانيته واستخدام أرجله للتعلق بفريسته.

النحل الأفريقي

يمتاز هذا النوع من النحل بأنه يقوم بمهاجمة فرائسه بشكل جماعي، ويطارد هذا النحل المخيف الناس على مسافة تصل إلى 0.4 كيلومتر إذا شعر بالعداء من البشر.

وهو ما يفسر وفاة عدة مئات من الناس خلال الخمسين عاما الماضية.

النمل السائق

يبني هذا النوع من النمل مستعمراته بعدد قد يصل إلى 22 مليون نملة، لتعترض على أي حشرة تقف في طريقها، لهذا يمكنها أن تستمر بالحركة دون الشعور بالجوع.

ويعيش هذا النوع من النمل في أفريقيا ويفضل العيش في الغابات.