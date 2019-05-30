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    حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

    بالفيديو... حسام حبيب: زوجتي شيرين عبد الوهاب أخطأت في حق عمر دياب

    © Photo / Facebook/OfficialSherine
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    الموضوع:
    رمضان 2019 (68)
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    اعترف المطرب المصري، حسام حبيب، بأن زوجته، المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، أخطأت في حق المطرب عمر دياب، وذلك في حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش.

    وقال حبيب في حلقة اليوم الخميس من برنامج "عايشة شو"، المذاع طوال شهر رمضان على فضائية "القاهرة والناس" المصرية: "لم أتدخل للصلح بين عمرو دياب وبين شيرين لأنني لن أكون وقتها منصفا، سأكون في صف زوجتي شيرين لأنها حبيبتي، ولن أقبل كرجل أن يتحدث عنها أي شخص بسوء حتى وإن كانت مخطئة".

    وأضاف حسام حبيب: "شيرين أخطأت، لكن ما قالته كان في حفل زفاف خاص، ولم يفترض تسريب هذا الفيديو، وأرى أن الشخص الذي سرب هذا الفيديو، شخص مريض لأنه تسبب في وقع هذه الأزمة".

    وتم تداول فيديو لشيرين من داخل حفل زفاف الممثلين عمرو يوسف وكندة علوش في يناير/ كانون الثاني 2017، وهي تتحدث عن "مطرب كبير"، وتقول عنه إنه كبر و"راحت عليه".

    وأكد حسام حبيب لبرنامج "عايشة شو" أنه إذا كان في موقف عمرو دياب كان سينزعج، لكنه دافع عن شيرين وقال إنها تحترم دياب، وتحترم فارق السن بينهما وأيضا وفارق الخبرات، وتعلم أنه يسبقها كثيرا في النجاح.

    وتابع حسام "شيرين تحب أغاني عمرو دياب حتى وإن لم تكن الستايل الخاص بها لأنها تميل للأغنيات الشرقية أكثر".

    وأكد حسام حبيب أن علاقته بعمرو دياب لا زالت جيدة، على الرغم من أنه لم يبارك له على الزواج، وسبق وأن قابله في أحد الأماكن السياحية وتعامل معه بكل حب ولطف".

    وكان حسان حبيب قد تزوج شيرين عبد الوهاب في نيسان/ أبريل 2018.

    الموضوع:
    رمضان 2019 (68)

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