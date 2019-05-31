ابن قديروف يمثل في مسلسل تركي شهير (فيديو)

شارك الابن الثالث لرئيس الشيشان رمضان قديروف، آدم، البالغ من العمر 11 عامًا في تصوير المسلسل التلفزيوني التركي الشهير "قيامة أرطغرل".

وكتب عم آدم، رئيس إدارة منطقة شالي توربال علي إبراهيموف على إنستغرام أن آدم "أظهر كل قدراته في تصوير المسلسل"، ونشر مقطع فيديو من المسلسل.

يحظى مسلسل "قيامة أرطغرل" بشعبية كبيرة في الشيشان. وهو مأخوذ من تاريخ الأتراك الأوغوز المسلمين، وتجري أحداثة في القرن الثالث عشر، ويحكي قصة حياة أرطغرل بك، والد عثمان الأول- مؤسس الإمبراطورية العثمانية.

في وقت سابق، قال قديروف إنه وعائلته شاهدوا المسلسل. في نهاية عام 2018، أثناء زيارة إلى تركيا، قام بزيارة ساحة التصوير ودعا الممثلين والمخرجين إلى الشيشان. في نهاية أبريل/ نيسان، وصل المخرج بوزداغ محمد والممثلان جينغيز جوشكون ونور الدين سنميز، اللذان يلعبان أدوار البطولة، إلى غروزني. هناك، شاركوا في حملة الفروسية مع قديروف وألف فارس يرتدون أزياء وطنية.