ابن قديروف يمثل في مسلسل تركي شهير (فيديو)

وكتب عم آدم، رئيس إدارة منطقة شالي توربال علي إبراهيموف على إنستغرام أن آدم "أظهر كل قدراته في تصوير المسلسل"، ونشر مقطع فيديو من المسلسل.
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Ассаламу 1алайкум! Мой дорогой ПЛЕМЯННИК Адам Кадыров принял участие в съёмках популярного сериала «Воскресший Эртугрул». Внук Первого Президента ЧР, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА Г1АЗОТ КЪОБАЛ ДОЙЛА ЦУЬНА) Адам развивается во всех направлениях, отлично учится в школе, активно занимается спортом завоёвывая различные награды. В съёмках фильма показал все свои способности с лучшей стороны. Я от всей души желаю дорогому Адаму вырасти достойным продолжателем рода Кадыровых, верно следовать по пути его дедушки АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА Г1АЗОТ КЪОБАЛ ДОЙЛА ЦУЬНА). ДАЛА 1АЛАШ ВОЙЛА ХЬО, АДАМ!
يحظى مسلسل "قيامة أرطغرل" بشعبية كبيرة في الشيشان. وهو مأخوذ من تاريخ الأتراك الأوغوز المسلمين، وتجري أحداثة في القرن الثالث عشر، ويحكي قصة حياة أرطغرل بك، والد عثمان الأول- مؤسس الإمبراطورية العثمانية.
في وقت سابق، قال قديروف إنه وعائلته شاهدوا المسلسل. في نهاية عام 2018، أثناء زيارة إلى تركيا، قام بزيارة ساحة التصوير ودعا الممثلين والمخرجين إلى الشيشان. في نهاية أبريل/ نيسان، وصل المخرج بوزداغ محمد والممثلان جينغيز جوشكون ونور الدين سنميز، اللذان يلعبان أدوار البطولة، إلى غروزني. هناك، شاركوا في حملة الفروسية مع قديروف وألف فارس يرتدون أزياء وطنية.
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