فقدان يخت فاخر في عرض البحر المتوسط

تعرض اليخت "ماي سونغ" إلى الاختفاء بعدما انزلق من سفينة شحن في عرض البحر الأبيض المتوسط.

اليخت الذي تعود ملكيته لوريث دار الأزياء الإيطالي بيير لويجي لورو بيانا، فقد بين جزيرة مايوركا الإسبانية ومدينة جنوة الإيطالية.

هذا وكان من المقرر أ يشارك اليخت في يونيو/حزيران 2019 في سباق "لورا بيانا لليخوت"، المقرر انعقاده في منتجع بورتو سيرفو على جزيرة سردينيا الإيطالية، بحسب مانقلت شبكة "سي إن إن".

A luxury superyacht owned by an Italian billionaire was lost at sea after it slipped from a cargo ship into the Mediterranean. https://t.co/9boIFTxGjV — CNN (@CNN) ٢٩ مايو ٢٠١٩

يذكر أن اليخت حاز على العديد من الجوائز والألقاب، وضمن ذلك أفضل يخت في جوائز اليخوت العالمية الفائقة، كما سجل رقما قياسيا في سباق RORC عبر المحيط الأطلسي، العام الماضي.

وجهز اليخت بميزات تقنية فائقة الأداء، مثل الشراعات القابلة للتبديل من أجل الإبحار أو السباقات، فضلا عن نظام دفع قابل للسحب يمكن مضاعفة قوته.

وبإمكان "ماي سونغ" استيعاب ما يصل إلى ثمانية أشخاص، ويتضمن صالونا رائعا على متنه، بالإضافة إلى هيكل اليخت ومنافذه العلوية، فضلا عن المناظر البانورامية الخارجية.