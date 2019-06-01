حقيقة تدهور صحة حسن حسني ونقله إلى المستشفى

ذكرت تقارير مؤخرا أن الفنان المصري، حسن حسني، تم نقله إلى المسشفى، إثر تعرضه لأزمة صحية.

ولكن أكد "حسني" البالغ من العمر 87 عاما أنه بصحة جيدة، وأن كل ما أثير بشأن تعرضه لأزمة صحية ودخوله المستسفى بسببها هو أمر عار من الصحة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وقال حسن حسني: "تعجبت مما أثير على صفحات السوشيال ميديا من تعرضي لأزمة صحية ودخولي على إثرها المستشفى، أنا الحمد لله بصحة جيدة وموجود في منزلي، وكل ما أثير حولي ليس إلا مجرد شائعة قرأت عنها مثلكم تماما"، بحسب تقارير محلية

وفي سياق متصل، قالت الفنانة نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية إن "حسن حسني حاليا بخير وبصحة جيدة ويتلقى العلاج بمنزله وكل ما قيل عن نقله حاليا المستشفى غير صحيح".

وحول تفاصيل حالته الصحية، قالت عنبر: "الفنان حسن حسني كان يعاني من بعض التعب منذ فترة طويلة، ووقتها ذهب للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية ليطمئن الأطباء على حالته الصحية، وهو حاليا بمنزله وبصحة جيدة".

يشار إلى أن حسن حسني ظهر كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "أبو جبل" لمصطفى شعبان، الذي ينافس في دراما رمضان هذا العام.

يذكر أن حسن حسني تلقى تكريما عن مشواره الفني، وذلك في الدورة الـ 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أقيمت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وقدم حسن حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه "سواق الأتوبيس" و"المساطيل" و"سارق الفرح" و"عبود على الحدود" و"ليلة سقوط بغداد" و"خارج على القانون" و"الديكتاتور" و"على جثتي".