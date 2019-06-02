قيمة "سبيس إكس" تصل إلى 33 مليار دولار

حصلت شركة سبيس إكس الأمريكية على 536 مليون دولار في جولة تمويلها الأخيرة بسعر 204 دولارات للسهم.

وجمعت سبيس إكس هذا العام مايزيد عن مليار دولار في جولاتها التمويلية، لتطوير مشروعاتها التقنية.

القيمة السوقية لـ «سبيس إكس» تصل إلى 33.3 مليار دولار — https://t.co/lmSqV1MYGx pic.twitter.com/tfBtVyLHAs — News Q8 (@_NewsQ8_) June 2, 2019

ووصلت قيمة الشركة المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء إلى 33.3 مليار دولار، حسب ما قالت صحيفة القبس الكويتية.

وتعمل الشركة على إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء، ليصل الرقم إلى 12 ألف قمر صناعي، من أجل إيصال الإنترنت إلى سكان الكرة الأرضية.

كما تنوي سبيس إكس إرسال تطوير صاروخ يصل للمريخ بـ100 شخص اسمه ستار شيب.