تنورة قصيرة تطيح بقاض في تركيا

أوقف القضاء التركي، يوم أمس الأحد، قاضيا في مدينة إسطنبول، وذلك بعد انتقاده لمحامية ترتدي تنورة قصيرة أثناء جلسة قضائية في إحدى المحاكم التركية.

وأشارت صحيفة " حرييت " التركية، أن القاضي محمد يويلو أخبر نقابة المحامين في المدينة أن المحامية توجي جيتين ظهرت مرتدية تنورة بصورة غير لائقة.

وأضاف المحامي في اعتراضه على لبس المحامية "أنها ترتدي تنورة ترتفع 15 سم فوق الركبة، وهو ما يثير الغضب".

ومع انتشار القصة اجتمع حشد من المحامين أمام قاعة استماع بأحد محاكم إسطنبول واحتجوا على تصرف القاضي قبل أن يدخلوا القاعة ويهتفوا "النساء ينتظرن اعتذارا منك".

وقال رئيس نقابة المحامين في إسطنبول للقاضي إنه يتوجب عليه تقديم اعتذار، إلا أن القاضي غادر المحكمة سريعا. وعلق على الحادثة، وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، قائلا إن الحادث "غير سار ومؤسف وغير قانوني".

وذكر نائب رئيس نقابة المحامين في إسطنبول أنه جرى فتح تحقيق في الأمر، كما تم وقف القاضي عن العمل مؤقتا.