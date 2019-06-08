براد بيت يضيق الخناق على أنجلينا جولي بقرار جديد

فبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن براد بيت استصدر إنذارا بحق زوجته المنفصلة عنه أنجلينا جولي بعد مرور ثلاث سنوات من رفع دعوى الطلاق.

وأضافت الصحيفة بأن فريق براد بيت القانوني سيبدأ تضييق الخناق على أنجلينا لاعتقاده بأنها تماطل في توقيع أوراق الطلاق.

وأضافت مصادر بأن براد "لم يعد بإمكانه الاحتمال"، وإنه "اكتفى مما يلاقيه".

وأوردت تقارير سابقة أن أنجلينا كانت "تؤجل إتمام الإجراءات" على أمل أن يتراجع براد عن الدعوى.

غير أن المحكمة وأدت آمالها تلك حين أصدرت حكما مزدوجا، ما يعني أنهما باتا الآن "مطلقَين قانونا" قبل إتمام الطلاق فعليا.