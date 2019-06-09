تسجيل
11:44 09 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    السمنة

    أخطاء كبيرة تؤدي إلى السمنة المفرطة

    © AP Photo / Mark Lennihan
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10

    تحدثت كبيرة الأطباء المعالجين بوزارة الصحة الروسية، العضو المراسل في الأكاديمية الروسية للعلوم أوكسانا درابكينا، عن عادات الأكل التي غالبا ما تسبب السمنة المفرطة.

    وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الطبيبة أكدت أنه في غالب الحالات المشكلات في الوزن الزائد تبدأ منذ الصغر. فالطفل الذي لديه زيادة في مؤشر كتلة الجسم، في 30-40 سنة يوجد احتمال كبير أن يتطور هذا إلى ارتفاع ضغط الدم والسمنة.

    في الوقت نفسه في مرحلة المراهقة، يزيد الوزن الزائد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

    الدماغ
    © Fotolia / Chagpg
    العلماء يجدون علاقة غير عادية بين السمنة وضمور الدماغ

    وقالت المختصة إنه في الوقت نفسه، فإن البالغين والأطفال على الأغلب لديهم عادات غذائية غير صحية تسهم في زيادة الوزن. إحداها اختلال في تدفق الطاقة وإنفاقها: فالناس يأكلون أكثر من اللازم، لكنهم يهملون الجهد البدني. وفقًا لطبيب الأطفال فيدور كاتاسونوف، من أجل حل هذه المشكلة، يجب أن تأكل بنفس قدر ما تريد، وليس أكثر. بالإضافة إلى ذلك، ينصح الطبيب بتقليل عدد الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية.

    وقالت درابكينا إن الإعلانات عن المنتجات الغذائية تلعب دورا يجبر الناس على تناول الطعام حتى عندما لا يشعرون بالجوع. "لسوء الحظ، نحن نعيش في بيئة تشجع على الشراهة المستمرة: ثلاجة مليئة في المنزل، في كل خطوة في المدينة  توجد المقاهي، الأكشاك حيث يمكنك الحصول على لقمة سريعة".

    ينصح الأطباء "بتشغيل التفكير الناقد" وعدم الثقة بشعارات الإعلانات حول فائدة الأطعمة السريعة والوجبات السريعة.

    يقول الأطباء: "إنه من الأفضل حماية الأطفال من الإعلانات. ولا يجب أخذهم إلى متجر البقالة — لذلك سيكون هناك أقل إغراءات لهم".

    السمنة
    © AP Photo / Mark Lennihan
    دراسة جديدة لعلاج السمنة بالجينات

    سبب آخر للسمنة هو الزيادة اليومية في الكربوهيدرات "الفارغة" مع نقص الألياف، كما هو موضح في المادة. في الوقت نفسه، فإن الاستهلاك المنتظم للعصائر والصودا الحلوة يخلق حاجة مستمرة للجسم للحلويات، وينصح الأطباء أن تدرج في النظام الغذائي الخضروات والأعشاب والفواكه، وكذلك الأسماك.

    "ليس من الصواب التخلي عن الكربوهيدرات، نحتاج إلى الحبوب وخبز النخالة. يمكن إضافة النخالة ومصادر الألياف الأخرى (بذور الموز، شيا، إلخ) إلى السلطات والوجبات الجاهزة" ، وفقا لكاتاسونوف.

    وتقول درابكينا إن السبب الآخر لزيادة الوزن هو الافتقار إلى "ثقافة البطء في تناول الغذاء، نحن لا نجتمع جميعًا لتناول العشاء أو الغداء وتناول الطعام بسرعة، ولكن هذا خطأ".

    ووفقا لها، نحتاج إلى استخدام كل الفرص من أجل تناول وجبات الطعام مجتمعين وتناول وجبة الإفطار ضروري.

    يلاحظ الأطباء أيضًا الدور المهم للنوم في الحفاظ على الوزن وتطبيعه. "إن قلة النوم تقلل المناعة وتضر بالنظام الهرموني".

    ينصحون بتزويد نفسك وأطفالك ببيئة مواتية للنوم: احرص على عدم وجود أصوات مزعجة أو ضوء في الليل. بالإضافة إلى ذلك، من المهم الالتزام بنظام معين، والذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت.

    انظر أيضا:

    8 أشياء تؤدي لانتشار "السمنة" في السعودية
    طريقة فعالة للتخلص من السمنة
    علماء: النبيذ يحمي من السمنة
    الكلمات الدلالية:
    السمنة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الكرنفال في غيليندجيك على شرف افتتاح موسم العطلات والمنتجاب الصيفية الجديد
    "معركة البندورة" وزائران جديدان يستقران في موسكو...صور الأسبوع من "سبوتنيك
    إف-35
    "جون كينيدي" لن تحمل "إف-35"
    موقف دول العالم من الزي الإسلامي التقليدي
    موقف دول العالم من الزي الإسلامي التقليدي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك