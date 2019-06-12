فنانة تزيل مكياجها على الهواء قبل أن تصدم المشاهدين بإطلالتها الجديدة (فيديو+صورة)

نشرت الممثلة اللبنانية داليدا خليل عبر حسابها على Instagram صورة صادمة لها خلال ظهورها في برنامج "لهون وبس"، حيث ظهرت بوجه مشوه.

وعلقت داليدا على الصور: "كانت الرسالة لجميع المصابين بالامراض الجلدية في خطوة تضامنية مؤمنة بجمال الروح والإرادة والتمسك بالأمل الداخلي".

وأضافت "نور القلوب لا تخدشه أمراض الحياة".

وتحدى مقدم البرنامج، داليدا وطلب منها إزالة مكياجها على الهواء، وبالفعل وافقت وأزالته بالكامل، ثم خضعت لمكياج محترف بعد ذلك لتبدو وكأن وجهها قد تعرض للتشويه، تضامنا مع المصابين بالأمراض الجلدية.

كانت داليدا خليل قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل "أسود"، من إخراج سمير حبشي.