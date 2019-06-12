فنانة تزيل مكياجها على الهواء قبل أن تصدم المشاهدين بإطلالتها الجديدة (فيديو+صورة)

وعلقت داليدا على الصور: "كانت الرسالة لجميع المصابين بالامراض الجلدية في خطوة تضامنية مؤمنة بجمال الروح والإرادة والتمسك بالأمل الداخلي".
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من #لهون و بس كانت الرسالة لجميع المصابين بالامراض الجلدية في خطوة تضامنية مؤمنة بجمال الروح و الإرادة و التمسك بالامل الداخلي.. نور القلوب لا تخدشه أمراض الحياة My message was aimed to everyone who is struggling with skin diseases and was intended to highlight these people's beautiful souls that never know what giving up means, who are defined by the beauty of their spirit by adhering to their inner hope and faith, and who truly believe that their purest heart, will never be shattered by life's most hateful illnesses. #لهون_وبس
وأضافت "نور القلوب لا تخدشه أمراض الحياة".
وتحدى مقدم البرنامج، داليدا وطلب منها إزالة مكياجها على الهواء، وبالفعل وافقت وأزالته بالكامل، ثم خضعت لمكياج محترف بعد ذلك لتبدو وكأن وجهها قد تعرض للتشويه، تضامنا مع المصابين بالأمراض الجلدية.
كانت داليدا خليل قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل "أسود"، من إخراج سمير حبشي.
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