يبلغ من العمر 19 عاما... مليونير جديد يصنعه "يوتيوب"

بات شاب بريطاني في التاسعة عشر من عمره، مليونير، بعدما تعلم تداول العملات الأجنبية عبر "يوتيوب".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان دان ليج يواجه مستقبلا غامضا، بعد إخفاقه في امتحانات المدرسة الثانوية في صيف 2017.

الآن هو يسافر بطائرته الخاصة، ويملك منزلين والعديد من الساعات الفاخرة، كما يدفع راتبا لوالديه حتى لا يضطرا إلى العمل.

ويقول ليج إنه كسب ثروته من التداول في سوق العملات الأجنبية "فوريكس" باستخدام تطبيق على هاتفه المحمول.

وأصبح ليج خبيرا في هذا المجال، حتى أنه يتقاضى 1000 جنيه استرليني مقابل نصائحه للراغبين في الاستثمار في هذا المجال.

وأنشأ ليج منصته الخاصة "تيم إف إكس" لتعليم التداول على فوريكس، ويتقاضى 300 جنيه استرليني للدورات الأساسية و1000 جنيه استرليني للدورات المتقدمة.