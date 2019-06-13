تسجيل
22:24 13 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    المغنية الأمريكية مادونا خلال حفل غنائي في إنديانا، الولايات المتحدة، عام 2012

    مادونا تكافح هذه القضايا بداخل "عالم عصري مخيف" من خلال أحدث ألبوماتها "مدام إكس"

    © Photo / Frank Micelotta/PictureGroup
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    طرحت نجمة البوب الأمريكية، مادونا، أحدث ألبوماتها الغنائية "مدام إكس"، الجمعة الماضية، والذي تراه فرصة لمحاربة العديد من القضايا بداخل "عالم عصري مخيف"، بحسب وصفها.

    وأشارت في مقابلة مع رويترز إلى أنها تتصدى في ألبومها، الذي يحمل ترتيبه الـ 14 في مسيرتها الفنية الطويلة، لقضايا مثل السيطرة على السلاح والفقر والمهمشين حول العالم.

    المطربة الأمريكية مادونا في حفل يوروفيجن في تل أبيب بإسرائيل، 19 مايو/أيار 2019
    © REUTERS / HANDOUT
    إسرائيل تعلق رسميا على "خطأ" مادونا في حفل "يوروفيجن"
    وقالت إنها تشعر بالرعب من التحركات الرامية إلى تقييد زواج المثليين جنسيا وحقوق المرأة، لا سيما بداخل الولايات المتحدة الأمريكية.

    ومادونا البالغة من العمر 60 عاما، والناشطة منذ فترة طويلة في مجتمع المثليين جنسيا، وتشتهر بعملها الخيري في مالاوي، أكدت لرويترز أنها ستواصل القتال من أجل هذه القضايا.

    وأوضحت: "مازال هناك قدر كبير من الفقر في ملاوي، وانخفض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" بشكل كبير ولكنه لم يختف تماما"، هناك كل المشاكل التي تتكرر في أمريكا بسبب التشريعات الجديدة، لذا سيتعين علي مواصلة القتال من أجل نفس الأشياء".

    وتتناول مادونا في ألبومها "مدام إكس" قوانين مكافحة الأسلحة الأمريكية، وتستعين بمقتطف من خطاب الناجية من إطلاق النار في المدرسة، إيما غونزاليس، في إحدى أغنياته "I Rise"، والتي تقول إنها تهدف إلى منح صوت للأشخاص المهمشين.

    بينما تهدي أغنيتها "Killers Who Is Partying" من نفس الألبوم للأطفال الفقراء والمستغلين وكذلك اغتصاب النساء.

    ويتضمن ألبوم مادونا الجديد "مدام إكس" 15 أغنية، تغني فيه باللغتين الإسبانية والبرتغالية، بالإضافة إلى الإنجليزية.

    وعن سر إطلاق "مدام إكس" (المرأة المجهولة) على ألبومها، فبررت مادونا هذا بأنها كـ "الحرباء"، قائلة: "كل أغنية تعكس مدام إكس، فهي أحيانا مقاتلة من أجل الحرية، وأحيانا تكون مدربة رقصات "تشا تشا"، وأحيانا تتوق إلى الحب، وأحيانا تشعر بالحنين، وفي بعض الأحيان تفكر في كل الناس حول العالم الذين يعانون، والذين ليس لديهم صوت والذين يحتاجون إلى صوت وتشعر بالمسؤولية تجاههم".

    وعند سؤال مادونا، عن حملة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي، والتي انطلقت في هوليوود بعد الكشف عن سوء السلوك الجنسي، ومدى أهميتها بالنسبة لقطاع الموسيقى، قالت مادونا: "بالطبع لقد تأخر وقت طويل لحين إطلاقها، فهناك تفرقة كبيرة في المعاملة بين النساء والرجال في مجال الموسيقى".

    انظر أيضا:

    إسرائيل تعلق رسميا على "خطأ" مادونا في حفل "يوروفيجن"
    يوروفيجن: خسارة لإسرائيل... وروسيا في المركز الثالث... ولقطة مثيرة في فقرة مادونا (فيديو)
    شاهد أين تواجدت مادونا قبل إحيائها حفل "يوروفيجن" في إسرائيل (صورة)
    جدل وغضب وهجوم بعد ارتداء مادونا النقاب في نهار رمضان (صورة)
    قريبا... مادونا في إسرائيل
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مادونا, الفقر, المثليين, أخبار منوعات, منوعات, أخبار مشاهير, مشاهير, حملة مي تو, مادونا, الولايات المتحدة الأمريكية, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سياح يلتقطون صورة تذكارية على خلفية نصب تذكاري الذي شيد لمكافحي كارثة تشيرنوبل
    سيلفي وتشيرنوبل خلفي: توجه جديد للسياحة إلى المناطق المحظورة في العالم
    ترامب يعرب عن استعداده لقبول معلومات من أجانب عن منافسيه بانتخابات 2020
    ترامب يعلن قبوله معلومات أجنبية حول منافسيه في انتخابات 2020
    الإنفاق العسكري العالمي في 2018
    الإنفاق العسكري العالمي في 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك