فنان سوري مشهور يحطم جهازه الثمين "إس 9" بسبب تعرفته المرتفعة (فيديو)

حطم الفنان السوري بشار إسماعيل جهازة النقال الجديد "إس 9" عندما عرف أن التعريفة (الحكومية) المترتبة على تعريف الجهاز هي 75 ألف ليرة سورية (130 دولارا).

وعبر الفنان السوري خلال فيديو نشره على صفحته على الفيسبوك أنه كان سعيدا جدا بهذا الجهاز عندما حصل عليه.

وأشار أنه بعد أن وضع شريحة الاتصالات به واستخدمه لعدة أيام، جاءته رسالة، وعبر عن عدم ارتياحه لهذه الرسالة، مضيفا أن الرسالة تضمنت أن جهازه غير معرف ويجب عليه القدوم ودفع المترتب على هذا الموبايل".

وعندما ذهب الفنان السوري وعلم من موظف شركة الاتصالات أن التعريفة المالية لجهازة هي 75 ألف ليرة سورية (130 دولارا) وهي ما يعادل تقريبا 20% من سعر الجهاز (إس 9)، سحب الفنان شريحة الاتصالات من الموبايل، وقال "سحبت الشريحة وكسرته ورميته في القمامة"، بعد تأكيده أنه من الطبقة المتوسطة ولا يستطيع دفع هكذا مبلغ.

والجدير بالذكر أن الفنان بشار إسماعيل هو فنان مميز ومحبوب في الأوساط السورية ومعروف بمواقفه الوطنية ويشهد له بحبه لسوريا ودفاعه عنها وعن الجيش العربي السوري في كل المناسبات.

يذكر أن الحكومة السورية وضعت رسوم تعريفية لكل جهاز نقال يدخل إلى سوريا حتى يعرف على الشبكة السورية.