"ناسا" تكشف صورة "لم تر البشرية مثلها"

كشفت وكالة "ناسا" عن صورة فريدة من نوعها لجبل أطلقت عليه اسم "أهونا مونس" على سطح "سيريس"، وهو كوكب قزم يعتقد أنه أكبر صخرة فضائية في النظام الشمسي.

ووفقا لوكالة "ناسا" ساهم المسبار "Dawn" في الكشف عن الجبل، لكنه توقف عن العمل بعد نفاد الوقود.

وقالت ناسا: "أهونا مونس لا يشبه أي شيء رأته البشرية من قبل. لسبب واحد، وهو أن منحدراته ليست على شكل حفر قديمة لكنها مزينة بخطوط عمودية".

Dwarf Planet Ceres Houses A Bizarre Mountain, As Spotted by NASA’s Dawn Probe https://t.co/bvvUNDBWzR pic.twitter.com/CtGjImQ14I — greatlakesledger (@glakesledger) June 18, 2019

وتشير فرضية تكون الجبل إلى أن فقاعة من الطين ارتفعت من عمق الكويكب القزم، ومرت عبر سطحه الجليدي عند نقطة ضعيفة غنية بالملح، ثم تجمدت.

ويمكن العثور على "سيريس" في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، الكوكبين صاحبي الترتيب الرابع والخامس في المجموعة الشمسية.