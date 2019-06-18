"ناسا" تكشف صورة "لم تر البشرية مثلها"

ووفقا لوكالة "ناسا" ساهم المسبار "Dawn" في الكشف عن الجبل، لكنه توقف عن العمل بعد نفاد الوقود.
وقالت ناسا: "أهونا مونس لا يشبه أي شيء رأته البشرية من قبل. لسبب واحد، وهو أن منحدراته ليست على شكل حفر قديمة لكنها مزينة بخطوط عمودية".
Dwarf Planet Ceres Houses A Bizarre Mountain, As Spotted by NASA’s Dawn Probe https://t.co/bvvUNDBWzR pic.twitter.com/CtGjImQ14I— greatlakesledger (@glakesledger) June 18, 2019
وتشير فرضية تكون الجبل إلى أن فقاعة من الطين ارتفعت من عمق الكويكب القزم، ومرت عبر سطحه الجليدي عند نقطة ضعيفة غنية بالملح، ثم تجمدت.
ويمكن العثور على "سيريس" في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، الكوكبين صاحبي الترتيب الرابع والخامس في المجموعة الشمسية.
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