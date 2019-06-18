بطاقات "ماستر كارد" تمنح ميزة للمتحولين جنسيا

أعلنت شركة "ماستر كارد" العالمية، أنها سوف تمنح ميزة للمتحولين جنسيا، وهي بالسماح لهم انتقاء الاسم الذي يرغبون في طبعه على البطاقات الائتمانية والسحب المباشر.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في محاوله منها لمكافحة التمييز في السجل النقدي، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وهذا يعني أن الاسم الموجود على بطاقة الائتمان التي يمتلكها المتحول جنسيا، قد يختلف عن الاسم الموجود في شهادة ميلاده أو رخصة القيادة الخاصة به.

وأكدت راج سيشادري، وهي مديرة في "ماستر كارد"، أن تغيير اسم المتحول جنسيا على البطاقة لن يخلق أي مشاكل أمنية، لأن الشركة تستخدم مقاييس أمان أخرى لتحديد ما إذا كانت عملية الشراء شرعية أم لا.

وفيما دعت "ماستر كارد" لتنفيذ القرار أمس الاثنين، إلا الأمر متروك للبنوك، التي تصدر البطاقات، للقيام بهذا فعليا.

يشار إلى أن 3 ولايات أمريكية تمنح أي متحول جنسيا، خيار تغيير جنسه في شهادة ميلاده، وهي تينيسي وكانساس وأوهايو، وفقا لمنظمة "آوت ليدرشيب"، وهي منظمة معنية بحقوق المثليين جنسيا.

وأظهرت دراسة في عام 2015، أن 32% من الأشخاص المتحولين جنسيا، تعرضوا لمضايقات وهجوم وحرمان من تلقي الخدمة، بعدما اضطروا لإظهار بطاقة هوية تحمل اسما أو جنسا لا يتطابق مع مظهرهم.