من أجل "محادثات هادفة"... "فيسبوك" يطرح تحديثا جديدا في "التعليقات"

تستعد شركة "فيسبوك" لتطبيق تحديث جديد عبر منصتها، يستهدف "التعليقات" على وجه الخصوص، وذلك من أجل إقامة المزيد من "الأحاديث الهادفة التي لها معنى".

ويهدف التحديث الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، إلى تحسين تصنيف التعليقات وترتيبها في المنشور، وستقوم آليته على أساس تحديد التعليقات التي ينبغي إعطاؤها الأولوية في الظهور، وعدم عرض كل التعليقات دفعة واحدة.

وذكرت "فيسبوك" على مدونتها : "نعمل دائما على ضمان أن يقضي الناس وقتا نافعا على فيسبوك. ومن الطرق التي نفعل بها ذلك: الترتيب، الذي يعزز المحادثات الهادفة، من خلال إظهار المنشورات والتعليقات الأكثر صلة بالمستخدمين".

وأضافت: "نجري اليوم تحديثا لتحسين ترتيب التعليقات على المشاركات العامة، ونريد أن نوضح كيف يعمل هذا، وكيف يمكن للصفحات والأشخاص التحكم في إعدادات ترتيب التعليقات الخاصة بهم".

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن النظام الجديد قد يكون مهما للمشاهير والشخصيات العامة والعلامات التجارية الشهيرة الذين يحصلون عادة على آلاف التعليقات.

ويعد التحديث الخاص بترتيب التعليقات على حسب أهميتها، ضمن جزء من عملية تطوير ضخمة أعلن "فيسبوك" عنها في شهر مايو/أيار الماضي، والتي ستشمل كل خدمات منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة وكافة تطبيقتها.

وسيتم منح الأولوية في التصميم الجديد لـ "المحادثات الخاصة" و"المجموعات".

ومن بين الخدمات الجديدة المترقب طرحها على "فيسبوك" خدمة المواعدة "Dating"، التي تنتشر في العديد من البلدان حول العالم، كذلك هناك ميزة "Meet New Friends" (التقي بأصدقاء جدد)، التي ستساهم بشكل أكبر في توسيع شبكة الأصدقاء، بالاستناد على الاهتمامات المشتركة.