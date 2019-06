في يومها العالمي... تفرق أصل "الفلافل" بين مصر والشام وإسرائيل

وتعد "الفلافل"، تلك الوجبة المقرمشة، أكثر من مجرد وجبة غذائية، وتحظى بإقبال من جانب النباتيين وآكلي اللحوم، بفضل حشوة الحمص اللذيذة الشهيرة بها، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ومن الممكن تناول "الفلافل" بأكثر من طريقة، منها وضعها في لفائف خبز البيتا المملوءة بالحمص، وكذلك بداخل السلطة.

وتتنوع الوصفات الخاصة بإعداد "الفلافل" لكن الطريقة الأكثر تقليدية وشيوعا هي عن طريق مزج الحمص مع الأعشاب والتوابل، وتحريك كل ذلك الخليط وصنع منع كرات صغيرة من أجل قليها في الزيت.

خلاف استمر لقرون

وفيما تبدو عملية إعداد "الفلافل" بسيطة، ولكن البحث عن أصولها هو الأكثر إثارة للجدل، إذ وسط ادعاء العديد من المناطق حول العالم أنها تملك "براءة اختراعها"، إلا أنه يكاد يكون من المستحيل تتبع من اخترعها منذ البداية، ما جعل الخلاف حول ذلك الموضوع يستمر في جميع أنحاء العالم لعدة قرون.

وينظر إلى "الفلافل" بديهيا بـأنه "طبق شرق أوسطي"، إذ أنها منتشرة في كل المطاعم والأكشاك في بلاد الشام، حتى أن لدى إسرائيل أغنيتها الخاصة لتكريم حبها للفلافل، بعنوان "And we Have Falafel" "ولدينا فلافل".

وفيما يتم إنتاج غالبية الحمص (المكون الأساسي للفلافل) في العالم بالهند، إلا أنه في مصر لا يتم الاعتماد عليه بصورة أساسية، إذ يتم تصنيعها هناك باستخدام حبوب الفول، ويطلق المصريون عليها "الطعمية".

وفي أمريكا الشمالية بسبعينيات القرن الماضي، لم يكن سهلا العثور على "الفلافل" إلا في أحياء ومطاعم عربية أو يهودية محددة، ولكن الآن أصبحت متوافرة على نطاق واسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة في المطاعم الرئيسية، التي يتم تقديمها مع الصلصة الحارة اليمنية والباذنجان المقلي العراقي.

فوائد غذائية

وتلبي "الفلافل" متطلبات محبي الطعام الصحي، بفضل احتوائها مع مستوى عالي من البروتينات وتشكيلة مختلفة من الكربوهيدرات، ما يجعلها تساعد على الشبع لفترات طويلة، كما أنها تحتوي على عنصر الحديد المهم لبناء العظام، فضلا عن الألياف الغذائية التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي.

وفي عام 2012، تم تصنيع أكبر قرص "فلافل" في العالم، وذلك بداخل مطبخ في فندق لاندمارك في عمان بالأردن، والتي تزن 74.8 كيلوغرام، ويبلغ ارتفاعها 152 سنتيميترا، بينما استغرق قليها في الزيت 25 دقيقة.