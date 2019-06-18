فنان كويتي يهاجم وزير الصحة في بلاده

هاجم الفنان الكويتي ​خالد العجريب، وزير الصحة في بلاده، بعدما خضع لعملية جراحية في أحد مستشفيات البلاد.

وعبر العجريب عن استيائه الشديد من المعاملة التي تلقاها في المستشفى مشيرا إلى أنه على الرغم من عدم تعافيه بشكل كامل إلا أن النظام التأميني لا يسمح له بالبقاء أكثر من يوم واحد.

ووجه الفنان الكويتي رسالة شديدة اللهجة لوزير الصحة، عبر "انستغرام" قال فيها: "مساكم الله بالخير رسالتي مو موجهة لدكتور ولا لاستشاري، رسالتي موجهة لوزير الصحة، أعطيتوا المتعافين بطاقة عافية عشان تعافوهم ولا عشان تاخدون عافيتهم بمعاملتكم".

وتعرض العجيرب لأزمة صحية مفاجئة، الأسبوع الماضي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون أن يفصح عن تفاصيل مرضه، بحسب موقع "الفن".

وشارك خالد العجيرب في الموسم الرمضاني الماضي بالمسلسل الكوميدي "واحد مهم".