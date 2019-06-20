هيفاء وهبي تثير الجدل بصور من داخل مستشفى

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الجدل، بنشرها صورا من داخل المستشفى الذي تخضع فيه للعلاج.

ونشرت هيفاء وهبي صورتين عبر "ستوري إنستغرام" من داخل المستشفى وحولها أجهزة طبية تؤكد خضوعها للعلاج منذ شهر ونصف.

الحمدلله على سلامتك منّا ومن نادين❤️ ان شالله ما بتشوفي شر ولا مكروه بحياتك كلها..@nadinenjeim pic.twitter.com/o5VL8YFNrP — Sireen ⓃⓃⓃ™ (@sireen_ghaith) June 18, 2019

وكتبت هيفاء على صورها "اشتقتلكم"، وذلك بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها، وعلى أثرها دخلت المستشفى.

ونشرت هيفاء عبر تويتر، رسالة وجهتها إلى كل محبيها، وشكرتهم على السؤال عنها أو الدعاء لها.

وقالت هيفاء: أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعبة أوصفها لأعبر عن شكري وامتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني.

وشكرت هيفاء طاقم التمريض والأطباء والعاملين في المستشفى.