بالفيديو والصور... زيارة ملكية للعميل 007 في موقع تصوير "جيمس بوند"

تلقى العميل جيمس بوند زيارة ملكية عندما تجول ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في موقع تصوير فيلم بوند الجديد، في استوديوهات باينوود على مشارف لندن.

والتقى تشارلز (70 عاما) بالممثل دانييل كريغ، الذي يجسد دور عميل المخابرات البريطانية للمرة الخامسة، إلى جانب الممثلين ريف فاينز وناعومي هاريس اللذين يجسدان دور "إم" قائد الخدمة السرية والسكرتيرة الآنسة مونيبيني.

وخلال الزيارة التي تهدف إلى الاحتفال بمساهمة سلسلة أفلام بوند في صناعة الأفلام البريطانية، اصطحب كريغ وفاينز ولي العهد في جولة داخل مكتب "إم" كما شاهد تشارلز تصوير أحد المشاهد على شاشات الكاميرا.

Prince Charles bonds with 007 Daniel Craig on James Bond set https://t.co/YUu0Bckfx4 pic.twitter.com/b5qckO91kv — Q World News (@QWorldNews1) June 21, 2019

​وعرض كريغ على تشارلز سيارتين من طراز أستون مارتن الذي يظهر عادة في أفلام بوند.

Prince Charles causes a stir on 007 set in 'Bond-themed' tie https://t.co/D0KM7285xU Sky News pic.twitter.com/nztNdsY7Qp — 🇬🇧 MyAmigo #LetsGoWTO (@my_amigouk) June 20, 2019

​والفيلم واسمه المبدئي "بوند 25" من إخراج الأمريكي كاري جوجي فوكوناجا ومن المقرر أن يصدر في أبريل نيسان 2020.

Today Prince Charles visited the Set of bond 25 in @PinewoodStudios with cast members Daniel Craig, Naomi Harris and Ralph Fiennes.

Here Daniel Craig telling about Aston Martin DB5 to Prince Charles #BOND25 #princecharles #princeofwhales #DanielCraig #SeanConnery #rogermoore pic.twitter.com/3oLaEZUD2D — Suyash Bond 007. (@2001Misra) June 20, 2019

​وسيجسد دور الشرير في هذا الفيلم الممثل رامي مالك، الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في فبراير/ شباط عن تجسيده لشخصية مغني فرقة كوين الراحل فريدي ميركوري في فيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي).