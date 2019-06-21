"لقطة متداولة"... لماذا بكى مطرب سعودي على خشبة المسرح (فيديو)

أثار بكاء المطرب السعودي، رابح صقر، في حفله الغنائي، الذي أحياه أمس الخميس في مدينة عرعر السعودية، اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

فبينما كان صقر يؤدي أغنيته "صدقيني" في الحفل، أجهش في البكاء، وهي اللقطة التي أثارت فضول معجبيه حول سببه تأثره وبكائه.

بكاء رابح صقر على أغنية

"صدقيني عجزت أنساك" #رابح_صقر_في_عرعر pic.twitter.com/05cz1su4Oj — Beautiful screen (@Beautiful_scren) June 21, 2019

ففسر البعض بكاء رابح صقر وتأثره بأنه نابع من صدمة عاطفية، خاصة أن حركة جيده تغيرت أثناء غنائه، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن هذه الأغنية تحمل حنينا خاصا للمطرب السعودي، وأنه في كل مرة يؤيدها يجهش في البكاء، ذلك لأنها موجهة لوالدته الراحلة.

يشار إلى أن آخر أعمال رابح صقر الفنية، كان ألبوم "رابح 2019"، الذي طرحه في بداية العام الجاري، ويتضمن الألبوم 7 أغاني.

ويأتي حفل رابح صقر ضمن فعاليات "موسم السعودية"، الذي أقيم في ساحة الاحتفالات في حي الرفاع بمدينة عرعر.

وشهد الحفل حضورا لافتا من الجمهور وسط تنظيم عالي المستوى.

وتستمر حفلات السعودية في عرعر حتى اليوم الجمعة، إذ يقام حفل للفنان عبادي الجوهر والفنان خالد عبد الرحمن في ساحة الاحتفالات بحي الرفاع.

يذكر أن "موسم السعودية" انطلق منذ عدة أشهر، وهو عبارة عن جولات غنائية وفنية تشمل جميع محافظات المملكة.