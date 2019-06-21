"لقطة متداولة"... لماذا بكى مطرب سعودي على خشبة المسرح (فيديو)

فبينما كان صقر يؤدي أغنيته "صدقيني" في الحفل، أجهش في البكاء، وهي اللقطة التي أثارت فضول معجبيه حول سببه تأثره وبكائه.
بكاء رابح صقر على أغنية— Beautiful screen (@Beautiful_scren) June 21, 2019
"صدقيني عجزت أنساك" #رابح_صقر_في_عرعر pic.twitter.com/05cz1su4Oj
ففسر البعض بكاء رابح صقر وتأثره بأنه نابع من صدمة عاطفية، خاصة أن حركة جيده تغيرت أثناء غنائه، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن هذه الأغنية تحمل حنينا خاصا للمطرب السعودي، وأنه في كل مرة يؤيدها يجهش في البكاء، ذلك لأنها موجهة لوالدته الراحلة.
يشار إلى أن آخر أعمال رابح صقر الفنية، كان ألبوم "رابح 2019"، الذي طرحه في بداية العام الجاري، ويتضمن الألبوم 7 أغاني.
وشهد الحفل حضورا لافتا من الجمهور وسط تنظيم عالي المستوى.
وتستمر حفلات السعودية في عرعر حتى اليوم الجمعة، إذ يقام حفل للفنان عبادي الجوهر والفنان خالد عبد الرحمن في ساحة الاحتفالات بحي الرفاع.
يذكر أن "موسم السعودية" انطلق منذ عدة أشهر، وهو عبارة عن جولات غنائية وفنية تشمل جميع محافظات المملكة.
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