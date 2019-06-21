احذر هذه الثغرة في "تويتر"

إذا كنت ألغيت متابعتك لأحد الأشخاص عبر موقع "تويتر" الأسبوع الماضي، فهناك ثغرة في الموقع تخبر هذا الشخص بما فعلت.

وبسبب الثغرة، تصل الشخص الذي قمت لتوك بعمل "Unfollow" له، بأنك قمت بهذا الأمر، حسب "نيوزويك".

I kind of want to follow more people who are into whichever interest has my attention at the moment but I really treasure the fact that my twitter is mostly people I actually KNOW… — NB Bug Princess (@lilbugprincess) June 21, 2019

ولا تعمل الثغرة مع الجميع، بل فقط مع هؤلاء المستخدمين الذين يتابعون بعضهم البعض.

وقال "تويتر" إنه يعمل على حل هذه الثغرة، في حين أنه توجد طريقة لكي لا تحدث معك هذه المشكلة، فيمكنك اختيار ألا تتلقى إشعارات من هذا الشخص الذي تريد عدم متابعته بدلا من القيام بإلغاء المتابعة والوقوع في ثغرة "تويتر"، ولن تصلك بذلك تغريداته.

لكن مع ذلك سيتمكن هذا المستخدم الذى لا تريده من الدخول على صفحتك الرئيسية ومتابعة ما تكتبه، إلا إذا قمت بحظره من القائمة التي تخصك، ووقتها لن تصله أية إشعارات بأنك حظرته.