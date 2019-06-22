بالصور هيفاء وهبي ترد على هجوم مي حريري

اشتعلت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" حرب كلامية بين الفنانة مي حريري وهيفاء وهبي، حيث نشرت الأخيرة صورا عن المحادثات الدائرة بينهما.

ونشرت هيفاء وهبي المحادثة على خلفية مقطع فيديو للحريري التي هاجمت خلالها بطريقة غير مباشرة هيفاء قائلة "بعض الفنانات يموّتن أنفسهن من أجل تعاطف الجمهور".

كما قلدت ما قالته هيفاء لمحبيها "الحمدلله اشتقتلكن.. مرسلة قبلاتها على طريقتها" وعلقت بلهجة قاسية: "يروحوا يتضبضبوا، حاجي بقا! نجوم كبيرة ما عم تجيب عالم تحضرها!".

وتبين من الحوار بينهما أن مي تسألها عن حالتها الصحية وتعبّر لها عن حزنها لمرضها. كما يظهر رد هيفاء التي شكرتها لسؤالها عنها خلال مرضها. ثم علقت كاتبة: لا أهاب قطع علاقتي بأهل "الهراء". لقد وفرت عليي التعامل مع المزيد منهم.

I HAVE NO PROBLEM WITH CUTTING PEOPLE OFF….

LESS BULLSHIT FOR ME TO DEAL WITH

But.. cut it small small small small 🙂🍅 pic.twitter.com/QuSUe3qCZK — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 21, 2019

وكان ملفتا تدخل حساب "عديلة" الساخر داعما لـ"وهبي" ومستنداتها ومتهكما على الحريري.