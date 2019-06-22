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20:01 22 يونيو/ حزيران 2019
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    ناعومي واتس

    تفاصيل عودة مسلسل "صراع العروش" إلى الشاشة من جديد

    © REUTERS / STEVE MARCUS
    منوعات
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    زفت شبكة "إتش بي أو" الأمريكية، بشرى سارة لكل معجبي مسلسل "Game of Thrones" (صراع العروش)، وهي بدء إنتاجها لمسلسل مكمل لأحداثه.

    وستدور أحداث المسلسل الجديد، قبل ألف عام من أحداث مسلسل "صراع العروش".

    ويروي المسلسل أحداث الممالك السبعة قبل 5000 عام من وقوع الصراع بين العائلات، والذي انتهى بوقوع الكثيرين من الضحايا، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

    صراع العروش
    © AP Photo / Chris Pizzello
    بعد النهاية المأساوية...هل يوجد حلقة إضافية من "صراع العروش"

    وبدأ تصوير المسلسل بالفعل في أيرلندا الشمالية، باستوديوهات "بلفاست" في الأسبوع الماضي، وهي التي تم تصوير أحداث المواسم الثمانية للمسلسل الأصلي بها.

    وستؤدي الممثلة البريطانية، ناعومي واتس، دور البطولة في المسلسل الجديد، بالإضافة إلى دينيس غوف وشيلا أتيم وإيفانو إرميا وألكس شارب وتوبي ريجبو، ولم يعرف بعد ما إذا كان أي من أبطال المسلسل الأصليين مشاركين في العمل الجديد أم لا.

    ومن جانبها، وعدت ناعومي واتس عشاق مسلسل "صراع العروش"، بعدم تكرار خيبة الأمل التي ظهرت في النهاية للموسم الثامن من المسلسل الشهير، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

    ومن المتوقع أن تعرض الحلقة التجريبية للمسلسل، والتي يكتبها إس جي. كلاركسون، في أواخر عام 2020 أو أوائل عام 2020.

    وكان الموسم الثامن والأخير من مسلسل "صراع العروش"، الذي عرض في شهر مايو/أيار، الأكثر إثارة للانقسام، إذ وجد كل من المعجبون والنقاد تطورات معينة في الحبكة، خاصة تلك المتعلقة بإحدى الشخصيات الرئيسية، مثيرة للضيق.

    وكان أبرز انتقاد من المعجبين للتحول الشرير لشخصية دنيرس تارغارين (ملكة التنانين)، التي تلعب دورها الممثلة إميليا كلارك. إذ استخدمت تنينها لتدمير عاصمة المملكة بعد استسلام أعدائها.    

    وتُقتل تارغارين في الحلقة الأخيرة على يد حبيبها جون سنو، الذي يقوم بدوره الممثل كيت هارينغتون، خشية أن يكون استبدادها مجرد انعكاس لمن قبلها. بعد ذلك يقوم آخر تنين لها على قيد الحياة بإحراق العرش الحديدي ويذيبه بأنفاسه الحارقة.

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