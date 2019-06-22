بالفيديو... ميريام فارس: أصبحت ثقيلة على مصر

صرحت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، بأنها أصبحت "ثقيلة على مصر"، في الوقت الراهن، وذلك في تفسيرها لقلة حفلاتها الغنائية على أرضها.

وقالت: "لماذا لا أزور مصر، بصراحة منذ اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني، وطلبي في حفلات بمصر أصبح أقل، كما أن أجرى ارتفع جدا وأصبح كبيرا على متعهدي الحفلات.. بالبلدي "بقيت تقيلة على مصر".

وجاءت تصريحات ميريام فارس، خلال مؤتمرها الصحفي، الذي عقد اليوم السبت، على هامش مشاركتها في مهرجان "موازين" الغنائي في المغرب.

وأكدت ميريام فارس في المؤتمر أيضا بأنها لن تكرر تجربة تقديم فوازير رمضان، بعد أن قدمتها مرة واحدة في عام 2010 على شاشة فضائية "القاهرة والناس" المصرية، وذلك لأنها كانت "تجربة مرهقة جدا" بالنسبة لها.

وأوضحت أنها صورت كل حلقات الفوازير في ٤٨ يوما، ولم تنم إلا ساعتين في اليوم، ولكنها الآن أصبحت زوجة وأم، ومن المستحيل أن تضع نفسها من جديد في هذه الظروف.

"وعن آخر تطورات حالتها الصحية، أعلنت ميريام فارس في المؤتمر الصحفي عن تجاوزها مرحلة المرض، وأنها حاليا في فترة النقاهة، وصحتها الأن أفضل بكثير، وطلبت من الصحفيين: "أرجو أن تدعوا لي دائما.