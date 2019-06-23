ديانا حداد تهدي السعودية "سيوف العز" (فيديو)

جددت المغنية ديانا حداد تسجيل الأغنية الوطنية "سيوف العز"، التي سجلت منذ أربعين عاما بصوتها، مؤكدة من خلالها حبها للمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها.

وأغنية "سيوف العز" من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن وألحان الفنان محمد عبده، الذي كان قد لحّنها العام 1975، بحسب ما نقلته "النهار".

ويظهر الفيديو صورا ومقاطعا متنوعة من مدن ومناطق السعودية، وطرحتها حداد من خلال قناتها الرسمية في "اليوتيوب"، وقدّمت بها شكرا خاصا لفنان العرب محمد عبده.

وتعمل حداد بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على تجهيز وطرح عمل منفرد جديد ستختاره من بين مجموعة من الأغنيات التي سجلتها أخيراً، وسيتم طرحها بعد الانتهاء من عملية "المكس" النهائي والمونتاج.