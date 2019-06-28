شاهد... فيل يبتكر طريقة ذكية لتناول طعامه من شجرة

لجأ فيل إلى حيلة ذكية للوصول إلى طعامه مباشرة وتناوله من شجرة مرتفعة.

وقف الفيل الذي أطلق عليه اسم "فريد أستير"، على ساقيه الخلفيتين وقام بمد خرطومه للأعلى بين الأشجار لتناول الطعام مباشرة من الشجرة.

وظهر الفيل في مجموعة من الصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وهو يبذل قصارى جهده لالتقاط أوراق الشجر وأكلها.

وذكرت الصحيفة أن الأفيال في المنطقة قاموا بابتكار طرق جديدة لتناول الطعام خلال موسم الجفاف، لأنه يصعب في ذلك الوقت العثور على طعامها على الأرض.

وقال ديفيد ويلان مصور المشاهد، خلال زيارته إلى متنزه بولز الوطني في زيمبابوي، "إنه يصبح الطعام والشراب بكميات محدودة خلال موسم الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في النهار نحو 40 درجة، وعلى الفيلة تعلم الوصول إلى الفاكهة على فروع الشجر".

وأطلق على الفيل اسم "فريد أستير" نسبة إلى فنان أمريكي وراقص شهير، لأن الفيل يؤدي حركات راقصة عند الوقوف على ساقيه.