لأول مرة... محمد رمضان يقدم أغنية مع المغربي سعد لمجرد

نشر الفنان المغربي، سعد لمجرد، صورة تجمعه بالفنان المصري محمد رمضان، وذلك حول الأغنية التي ينويان تقديمها معا قريبا.

وقال لمجرد تعليقا على الصورة "انساي" و"انتظروني في الصيف مع أخي محمد رمضان إن شاء الله".

وكان محمد رمضان قد أعلن عن تجهيزه لأغنية جديدة مع سعد لمجرد بنشره فيديو يجمعهما على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" وقال "نحن مستعدون مع أخي سعد لمجرد.. أغنية جديدة قريبا.. ثقة في الله نجاح، الأسطورة والمعلم".

وظهر رمضان في الفديو وهو يجلس إلى جانب سعد لمجرد على بيانو، حيث عزف سعد بينما قدم رمضان رقصة سريعة.

وصورت الأغنية المقرر عرضها هذا الصيف أثناء زيارة رمضان لفرنسا في مايو الماضي، حينما حضر مهرجان "كان" السينمائي.

وقدم محمد رمضان عدة مشروعات غنائية، آخرها كان أغنية "بابا" التي تعاون فيها مع شركة خليجية لأول مرة، ثم أغنية "أفريقيا" بمناسبة انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.