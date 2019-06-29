"بيبسي" تتجه لإتخاذ خطوة جديدة بشأن مشروباتها

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الى أن شركة "بيبسي" ستتجه لبيع المياه التي تنتجها علامتها التجارية "أكوافينا" في سلاسل متاجر الوجبات السريعة والمطاعم الأمريكية معبأة في عبوات من الألومنيوم ابتداء من العام المقبل.

وتدرس الشركة إمكانية تعميم هذه الخطوة على جميع متاجر البيع بالتجزئة.

وفي بيان للشركة قال فيه المدير التنفيذي، رامون لاغورتا "مواجهة مشكلة النفايات البلاستيكية إحدى أهم أولوياتي، وأعتبرها تحديا شخصيا. نقوم بما علينا لمعالجة رأس المشكلة عن طريق تقليل عبواتنا البلاستيكية، وإعادة تدويرها، وابتكار البدائل".

وتابع: "إلا أن الشركة لن تتوقف عن استخدام البلاستيك تماما، فمياه "أكوافينا" المعبأة في زجاجات بلاستيكية ستظل متاحة في الوقت الحالي"، لافتا إلى أن الشركة ستستمر في طرح مشروباتها الغازية في زجاجات أيضا.