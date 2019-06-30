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    كيم كارداشيان

    اعتبره اليابانيون إهانة لهم... مناشدة رسمية لكيم كارداشيان بشأن خط ملابس

    © REUTERS / Hayk Baghdasaryan/Photolure
    منوعات
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    ناشد مسؤول ياباني، نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، بإعادة النظر بشأن خط إنتاجها الجديد للملابس الجديد، والذي اعتبره اليابانيون إهانة لهم.

    وأصدر عمدة مدينة كيوتو اليابانية، دايساكو كادوكاوا، خطابا مفتوحا عبر موقعها الرسمي، إلى "كارداشيان"، بتغيير اسم خط ملابسها الجديد "كيمونو"، وهو اسم الملابس اليابانية التقليدية الشهيرة.

    الفتاة السعودية رهف محمد القنون خلال مؤتمر صحفي في تورونتو، كندا 15 يناير/ كانون الثاني 2019
    © REUTERS / Mark Blinch
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    ولشرح قيمتها الثقافية عند اليابانيين، أوضح "كادوكاوا" لكيم كارداشيان في الرسالة، أن ملابس "الكيمونو" اليابانية، هي "ثمرة من البراعة الحرفية، وترمز حقا إلى الشعور بالجمال والروحانية والقيم اليابانية".

    وأضاف كادوكاوا أن زي "الكيمونو" هو ثوب شعبي رائج في شوارع كيوتو، يرتديه السياح والسكان المحليون على حد سواء، وهو ما يثبت أنه "محبوب من قبل أشخاص من جميع أنحاء العالم"، وأنه "يجب ألا يتم احتكاره".

    وفي ختام رسالته لها، دعا عمدة كيوتو كيم كارداشيان، إلى زيارة المدينة، "بغرض تجربة جوهر ثقافة الكيمونو وفهم أفكارنا، وكذلك لإدراك أننا نعتز بالثقافت اليابانية، بما فيها "الكيمونو".

    ولم ترد كيم كارداشيان على رسالة عمدة مدينة كيوتو اليابانية، ولكنها صرحت لصحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية "أنها تكن احتراما عميقا لأهمية الكيمونو في الثقافة اليابانية"، وأكدت أنه ليس لديها أي خطط "لتصميم أو إطلاق أي ملابس من شأنها أن تشبه أو تشوه الملابس التقليدية اليابانية بأي شكل من الأشكال". 

    وقالت كيم كارداشيان: "أتفهم وأقدر واحترم بعمق أهمية الكيمونو في الثقافة اليابانية، لكني لن أتراجع عن قرار إنتاج خط الأزياء هذا".

    وتابعت "التصميم الذي سيتم إطلاقه لا يشبه بأي حال من الأحوال الملابس التقليدية اليابانية وخاصة زي الكيمونو، لذلك لن أغير الاسم ولن أرد على تلك الهجمة الغاضبة ضدي".

    ومضت "بنيت علامتي التجارية على فكرة الشمولية والتنوع، وأنا فخورة بكل ما نقدمه، ولن نحاول التقليل من أي ثقافة أو أي شعب".

    ومن المقرر أن تطلق كيم كارداشيان خط الملابس الداخلية "كيمونو" خلال شهر يوليو/ تموز المقبل.

    وأثارت عارضة الأزياء، نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، غضب العديد من اليابانيين، بعد الإعلان عن تطويرها لخط إنتاج جديد لملابس داخلية تحت اسم "كيمونو".

    ولجأ اليابانيون إلى مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، للاحتجاج على خط إنتاج جديد لملابس داخلية طورته نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان تحت اسم (كيمونو)، ووصف بعضهم الأمر بسرقة لثقافتهم على نحو يهين الزي التقليدي الذي يقدره اليابانيون.

    وأعلنت كيم كارداشيان يوم الثلاثاء، أنها ستكشف عن خط إنتاج لمشدات جسم تطورها منذ عام، باعتبارها "حلا فعالا حقا للنساء".

    وتعني الكلمة في اليابانية "الأشياء التي تلبس"، وتشير إلى أثواب بطول الجسم مع أحزمة يرتديها الناس في المناسبات الرسمية مثل حفلات الزفاف والجنازات.

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    منوعات, مشاهير, كيم كارداشيان, الولايات المتحدة الأمريكية, أمريكا, اليابان
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