حسين الجسمي يحقق أمنية طفلة مغربية (صور وفيديو)

حقق المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، أمنية طفلة مغربية، في ختام مهرجان "موازين" الغنائي.

وقابل "الجسمي" الطفلة في غرفته الخاصة قبل بدء الحفل الفني، بناء على رغبتها، وشارك جمهوره فيديو لهما سويا، عبر حسابه على موقع "تويتر".

ويظهر حسين الجسمي في الفيديو، وهو يغني مع الطفلة التي تدعى سجى نظمي، بعدما طلبت منه أداء أغنية "والله ما يسوى" معه، ثم غنيا سويا أغنيته الشهيرة "وبحبك وحشتيني".

اهداء البطلة سجى.. من القلب 💗💗 pic.twitter.com/OYk8augXqA — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) June 29, 2019

ولفت حسين الجسمي في نهاية الفيديو إلى أن الطفلة مريضة، إذ تمنى لها الشفاء، وعلق الجسمي على الفيديو، قائلا: "إهداء إلى البطلة سجى، من القلب".

بهدف تحقيق أمنيتها.. إلتقيتها وحققت هي أمنيتي أنا.. الطفلة البطلة (سجى نظمي) لتهديكم جميعاً مفاجآتها بالحفل الليله.. من عيوني يا سجى ♥️#موازين #mawazine pic.twitter.com/FePSoGA6ao — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) June 29, 2019

وقبل نشره للفيديو، شارك حسين الجسمي بعض صوره مع الطفلة سجى، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق قائلا: "بهدف تحقيق أمنيتها، التقيتها وحققت هي أمنيتي أنا، الطفلة البطلة (سجى نظمي) لتهديكم جميعا مفاجآتها بالحفل الليلة. من عيوني يا سجى".

أسدل الستار على الدورة الـ 18 لمهرجان "موازين إيقاعات العالم" في المغرب، السبت، بعدد من الحفلات الغنائية والموسيقية كان أبرزها حفل المغني الإماراتي حسين الجسمي.

والمهرجان الذي تأسس في 2001 هو من أكبر الأحداث الموسيقية التي ينظمها المغرب سنويا وأكثرها حضورا من الجماهير المغربية والعربية رغم ما توجه إليه من انتقادات بشأن حجم الإنفاق الكبير لاستقطاب كبار النجوم. ويقام المهرجان تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس.