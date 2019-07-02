بعد رفع العقوبات... "هواوي" ممنوعة من تطوير شبكات "جيل الخامس" في الولايات المتحدة

صرح كبير المستشارين التجاريين في البيت الأبيض، بيتر نافارو، اليوم الثلاثاء، أن شركة "هواوي" العملاقة للاتصالات الصينية، مازالت ممنوعة من تطوير شبكات "الجيل الخامس" اللاسلكية في الولايات المتحدة.

قال بيتر نافارو لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن "سياسة الولايات المتحدة تجاه هواوي فيما يتعلق بشبكة الجيل الخامس في البلاد لم تتغير"، وفقا لرويترز.

وتابع "كل ما فعلناه بشكل أساسي، هو السماح ببيع رقائق إلى " هواوي "، وهي عناصر منخفضة التقنية، لا تؤثر على الأمن القومي الأمريكي على الإطلاق".

واتخذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ما وصفته شركة الاتصالات الصينية بـ"منعطف عكسي"، وذلك بعد مرور 6 أسابيع منذ إدراج الحكومة الأمريكية شركة هواوي على قائمتها السوداء.

وصرح ترامب السبت قائلا إن الشركات الأمريكية يمكنها بيع معداتها لشركة "هواوي"، مضيفا أن السماح للمعاملات بين الجهتين لن يمثل "مشكلة طوارئ وطنية كبرى".

وجاءت تعليقات ترامب خلال قمة العشرين التي عقدت في اليابان، بعد اجتماع مرتقب مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إذ تناقش الرئيسان حول نزاع الحكومتين التجاري الذي جعل من شركة "هواوي"، إحدى أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم، نقطة تحول في المعركة.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية حظرت في مايو/أيار بيع السلع أمريكية الصنع لـ "هواوي" دون الحصول على ترخيص أولا، بعد أن اتهم مسؤولون أمريكيون الشركة بالعمل على تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.

وأشار ترامب إلى أن شركة "هواوي" ستبقى جزءا من المناقشات التجارية الجارية بين واشنطن وبكين، ولكنه في الوقت الحالي، سيسمح للشركات الأمريكية بيع قطع غيار للشركة الصينية.