الأمير هاري: أرشي علمتني معنى أن تكون قدوة

قال الأمير البريطاني هاري، إن ابنته أرشي علمته معنى أن يكون نموذجا يحتذى به، وألهتمه الصغيرة كيف يصبح قدوة.

وأضاف الأمير هاري في خطاب ألقاه أمام الشباب في القمة الوطنية لتوجيه الشباب التي نظمتها جمعية جوائز ديانا الخيرية، أن ابنته ألهمته أن سلوكه سيشاهده وينسخه الجيل القادم، بحسب ما نشرته صحيفة "التليغراف" البريطانية.

وقال هاري الذي أصبح أبا في مايو/ أيار الماضي، إنه أدرك مؤخرا أن ابنه سيتبع خطاه يوما ما، مشددا على أهمية إلهام الآخرين كل يوم.

"My mother Princess Diana was a role model to so many, without realizing the impact she would have on so many lives": Prince Harry honors his mom's legacy in speech at mentoring event. https://t.co/Z7OYCWoCaC pic.twitter.com/ZJ4hPeBTEy — ABC News (@ABC) July 3, 2019

​وأشاد أيضًا بأمه الراحلة، التي كانت ستحتفل بعيد ميلادها الثامن والخمسين أمس، وقال أمام الجمهور: "كانت والدتي، الأميرة ديانا، قدوة للكثيرين، دون إدراك التأثير الذي ستحدثه على العديد".

وتابع "لا يجب أن تكون أميرة أو شخصية عامة لتكون قدوة، وكونك قدوة ومعلمًا يمكن أن يساعد ذلك في التئام جروح ماضيك وخلق مستقبل أفضل لشخص آخر".

وتحدث عن فخره بالمشرفين الشباب المشاركين في البرنامج، قائلا "يمكن أن أقول بثقة أن والدتي ستشعر بنفس الشيء".