فتاة إيرانية تقاضي هيفاء وهبي بسبب وجهها

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن شابة إيرانية رفعت دعوى في المحكمة الجنائية بطهران ضد هيفاء وهبي، مبررة ذلك بقولها: "الفنانة تنشر صورا لها على مواقع التواصل، وبسبب الشبه بيني وبينها تعرضت لاعتداءات وطرد من محيط العائلة والأقارب والأصدقاء الذين خيل لهم أني خلعت الحجاب"، حسبما أوردت السومرية نيوز.

وأكدت الفتاة للقاضي: "قبل فترة، كنت خارج المنزل، تعرضت لحادث خطف من عدة شبان، فقدت وعيي حينها، واعتدى الشبان علي، ظننتها واقعة تحدث لكن بعد مدة رأيت صوراً لفتاة غير محجبة تشبهني منشورة في الإنترنت".

واتهمت الفتاة عددا من الشباب بالاعتداء عليها جنسيا، ما أدى بالقاضي لإحالة ملفها للطب الشرعي.

وأكد الطب الشرعي أن الفتاة لم تتعرض لأي اعتداء جنسي، ولم تعاني أيضا من مشاكل نفسية. فأمر القاضي بإغلاق الملف معلناً أن الدعوى المقدمة من الفتاة، ليس لها أساس من الصحة.