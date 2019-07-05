الإعلان عن بيع مسدسين عمرهما 4.5 مليار سنة (صور)

أعلنت دار "هيريتيج" للمزادات في دالاس الأمريكية عن عزمها عرض مسدسين للبيع مصنوعين من نيزك فضائي عمره 4.5 مليار سنة.

ومن المتوقع أن تصل المزايدات، في وقت لاحق من هذا الشهر، في سعر المسدسين إلى نحو 1.5 مليون دولار.

تعرض (هيريتيج) للمزادات في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، مسدسين مصنوعين من نيزك عمره 4.5 مليار سنة!!للبيع.

أربعة مليار سنه!!!! ودي أصدق الحسبه، قالوا الف ألفين، لكن 4 مليار!! pic.twitter.com/MIBl5N4wqe — إبراهيم الماجد (@almajed118) July 5, 2019

وقد تم اكتشاف النيزك في السويد عام 1906، حيث تم تصنيع المسدسين من أجزائه، وقد تم تصميمهما على أساس مسدس كولت الكلاسيكي الشهير الذي صنع في عام 1911، والذي كان سلاح الجيش الأمريكي في تلك الفترة.

ومن المنتظر أن تقوم دار "هيريتيج" للمزادات في دالاس بعرض المسدسين وهما من عيار 0.45، للبيع إما بشكل فردي أو معا، في العشرين من يوليو/ تموز الجاري.

مزاد علني في دالاس الأميركية لبيع مسدسين مصنوعين من نيزك عمره 4.5 مليار سنة للبيع بسعر يصل إلى 1.5 مليون دولار



— المسدسان مصنوعان من أجزاء من حجر نيزك "مونيون ألوستا"، الذي اكتشف في السويد عام 1906، وتم تصميمهما على غرار مسدس كولت الكلاسيكي الشهير الذي صنع في العام 1911 pic.twitter.com/5moEMzTnFL — الميدان نيوز (@almidankw) July 5, 2019

وأوضح مدير دائرة العلوم والطبيعة في هيريتيج للمزادات، كريغ كيسيك، أن غالبية الأجزاء المعدنية في المسدسين مصنوعة من النيزك، مشيرا إلى أن تقديرات ما قبل البيع تقدر سعرهما ما بين مليون ومليون ونصف المليون دولار، أما بشكل فردي فقد يصل سعر الواحد منهما إلى نحو نصف مليون دولار.

وأكد بيوندو أن صناعة المسدس من هذه المادة تطلب منه أن يكون حريصا للغاية أثناء عملية تقطيع النيزك، موضحا أن النيزك كان يحتوي على شوائب شبيهة بالألماس، وبالتالي فإن عملية تقطيع النيزك كانت صعبة للغاية.