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16:47 06 يوليو/ تموز 2019
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    "نظام غذائي مثير يعتمد على التنفس"... فتاة لم تأكل منذ 97 يوما

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    أدهشت فتاة شابة كل متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، بعدما أكدت أنها تعتمد نظام غذائي قائم على "التنفس" فقط.

    وأكدت أودرا بير، البالغ من العمر 25 عاما، من ولاية مينيسوتا الأمريكية، لمتابعيها البالغ عددهم 11,500 متابع، بأنها ظلت ممتنعة عن تناول الطعام الصلب للمدة 97 يوما، منذ بدئها نظام "التنفس" الغذائي، وذلك رغبة منها في أن تكون بصحة مثالية، ولاكتساب الطاقة، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

    وتتبع "بير" نظام يدعى "breatharianism"، ولاقى شعبية في الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن آثارها على الصحة والتغذية ليست مفهومة بشكل جيد.

    وأشارت أودرا بير إلى أنها كانت نباتية لمدة 4 سنوات، قبل أن تكتشف نظام "breatharianism"، قبل ثمانية أشهر.

     وادعت بأنها تمارس التنفس لمدة 40 دقيقة يوميا، مع اكتفائها بتناول الشاي والعصائر فقط والعصائر، وأنها فقدت 7 كيلو غرامات من وزنها، ولديها طاقة أكثر من أي وقت مضى.

    ولكن يرى خبراء الصحة أن نظام "التنفس" الغذائي ليس صحيا، جوي ستيفنسون لاو، خبير الصحة الأمريكي: "هذه ممارسة خطيرة وربما تنبع من عدم فهم أساسي لكيفية عمل الجسم".

    وأضاف أن هناك 6 عناصر غذائية أساسية نحتاجها للعيش بصحة جيدة: الماء والبروتين والدهون والفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات، نحصل عليها من الأطعمة التي نأكلها أو نشربها، وحرمان أجسامنا من هذه الفئات الست سيؤدي بنا إلى عدم التوازن البدني والعقلي والموت في النهاية.

    لكن ستيفنسون لاو، شدد على أنه عادةً ما يتم وصف الوجبات الغذائية السائلة للمرضى لفترة محدودة بعد الجراحة، وأنه قد يكون من الصعب الحصول على جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم من نظام غذائي سائل كامل".

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