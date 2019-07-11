بالفيديو... مدير مهرجان قرطاج: جورج وسوف انتهى وإليسا لا تعجبني

كشف مدير مهرجان قرطاج بدورته الـ 55، مختار الرصاع، سبب تغييب بعض النجوم عن المهرجان، من بينهم إليسا.

وقال الرصاع إن "إليسا شاركت في مهرجان بنزرت وأنه لن يدعوها إلى المشاركة في مهرجان قرطاج بصفته مدير المهرجان؛ لأنها لا تعجبه".

وأضاف في تصريحات لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أنه يمكنه دعوة نجوى كرم "لأنها صوت هائل وكذلك جوليا بطرس المبتعدة عن الساحة، وشيرين عبد الوهاب التي تتميز بإحساسها الكبير".

وتابع الرصاع أن "جورج وسوف انتهى، متسائلا "هل هو لا يزال موجودا؟ لقد انتهى". وأشار إلى أنه "يمكن أن يكرّم بعد عمر طويل"، مضيفا أنه كان يحبه عندما كان صغيرا.

يذكر أن فعاليات الدورة 55 من مهرجان قرطاج الدولي في تونس تنطلق الليلة، مع عرض لـ"بحيرة البجع" بالإضافة إلى عروض أخرى موسيقية ومسرحية متنوعة.

ويشارك في المهرجان عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي، من بينهم صابر الرباعي وراغب علامة ولطيفة وكارول سماحة وعاصي الحلاني ولطفي بوشناق وناصيف زيتون وفايا يونان.